Trump dice que suspenderá el impuesto federal a la gasolina para ayudar a hacer frente a los altos precios de los combustibles

Video Conferencia de Marco Rubio hoy en la Casa Blanca en EEUU; habla sobre Proyecto Libertad y el estrecho de Ormuz

Este lunes 11 de mayo, el presidente Donald Trump dijo que buscará suspender de manera temporal el impuesto federal al combustible hasta que bajen los precios de los hidrocarburos que se han disparado por la guerra en Oriente Medio, según CBS.