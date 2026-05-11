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Trump dice que suspenderá el impuesto federal a la gasolina para ayudar a hacer frente a los altos precios de los combustibles

Los impuestos federales incluyen 18,3 centavos por galón para la gasolina y 24,3 centavos por galón para el diésel

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Por:N+ Univision
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Este lunes 11 de mayo, el presidente Donald Trump dijo que buscará suspender de manera temporal el impuesto federal al combustible hasta que bajen los precios de los hidrocarburos que se han disparado por la guerra en Oriente Medio, según CBS.

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"Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo, y cuando baje el precio, permitiremos que se reintroduzca gradualmente", dijo Trump en una entrevista telefónica.

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