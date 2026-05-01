Beneficiarios de DACA Los largos tiempos de espera para la renovación del DACA dejan a algunos 'dreamers' sin estatus, sin trabajo y con miedo a ser detenidos Los tiempos de espera para la renovación del programa de la era Obama que permite a las personas que llegaron a EEUU cuando eran niños permanecer temporalmente en el país y trabajar han aumentado drásticamente en el último año. Para algunos, los meses de espera les han llevado a perder el plazo de renovación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y los han dejado en una situación de incertidumbre en la que no pueden trabajar y se enfrentan a la amenaza de la deportación.

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Durante más de una década, cada dos años, a Melani Candia se le ha concedido la autorización para permanecer en Estados Unidos con su esposo y sus dos gatos y, más recientemente, para seguir trabajando en educación especial en Florida.

Pero este año, los retrasos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que la ha protegido a ella y a cientos de miles de personas más de la deportación, hicieron que no cumpliera con la fecha límite de renovación, perdiera su trabajo y temiera ser detenida en el país que ha considerado su hogar desde que tenía 6 años.

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Dijo que, como inmigrante en los EEUU, el miedo se ha convertido en su "nueva realidad". "Pero ahora, al tener un nuevo nivel de vulnerabilidad, el miedo aumentó muy rápidamente", dijo Candia.

Los tiempos de espera para la renovación del programa de la era Obama, que permite a las personas que fueron traídas a EEUU cuando eran niños permanecer temporalmente en el país y trabajar, han aumentado a niveles no vistos desde 2016, cuando hubo importantes problemas técnicos.

Algunos de los más de 500,000 beneficiarios del programa, a quienes a menudo se les llama "soñadores" ( dreamers), han esperado meses por una respuesta solo para ver cómo se les pasa el plazo sin una decisión. Ahora están atrapados en una especie de limbo en el que su autorización de trabajo desaparece, a menudo junto con su licencia de conducir, y su capacidad para permanecer en EEUU está en riesgo.

"No se trata solo de casos aislados; está sucediendo a una escala mayor de lo que jamás hayamos visto", dijo Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream, una red dirigida por jóvenes inmigrantes.

No se disponía de cifras sobre cuántas personas han incumplido recientemente su plazo de renovación a pesar de haber presentado la solicitud entre 120 y 150 días antes de que venciera su DACA, que es lo que recomienda el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Bajo el liderazgo del presidente Trump, el USCIS está protegiendo al pueblo estadounidense mediante un escrutinio y una investigación más exhaustivos de todos los extranjeros, lo que puede alargar los tiempos de tramitación", dijo Zach Kahler, portavoz de la agencia, en un comunicado.

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Tiempos de espera casi cinco veces más largos

El programa DACA otorga a quienes reúnen los requisitos permisos renovables de dos años para vivir y trabajar en los EEUU. No confiere estatus legal, pero tiene por objeto ofrecer protección frente a la deportación.

Desde octubre de 2025 hasta finales de febrero de 2026, el tiempo de espera medio para las renovaciones fue de unos 70 días, en comparación con los aproximadamente 15 días del año fiscal 2025, según el USCIS. Este es el tiempo de espera medio más largo desde 2016, cuando fue de unos 79 días, según los datos de la agencia, que no incluyeron 2020 debido a la pandemia.

El departamento de Seguridad Nacional atribuyó los retrasos de 2016 a problemas técnicos que surgieron durante la transición al procesamiento completo de las renovaciones de DACA en su sistema electrónico de inmigración.

A finales de abril de 2026, el USCIS informaba de que la mayoría de las solicitudes de renovación se completaban en unos 122 días. Esto supuso un aumento de dos semanas con respecto a los tiempos de procesamiento indicados a principios de ese mes.

Los legisladores federales y los grupos de inmigrantes afirman que algunos solicitantes han tenido que esperar recientemente 6 meses —unos 183 días— o más.

"Los retrasos que preocupan a la gente solían ser de unas pocas semanas cada vez", dijo el senador estadounidense Alex Padilla, demócrata por California, en una entrevista. "Ahora van desde unos pocos meses hasta muchos, muchos meses".

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Él es uno de las docenas de legisladores que están detrás de las cartas enviadas a las agencias federales en las que se cuestionan los tiempos de espera inflados y si las personas que no han cumplido con el plazo de renovación están siendo objeto de arrestos o deportaciones.

Más de cinco meses después de que Elsa Sánchez presentara su solicitud de renovación de DACA, sigue esperando una respuesta. Cuando venció el plazo a principios de abril, la suspendieron de su trabajo en una empresa de tecnología de la información para el sector de la salud y ahora, como madre soltera de un estudiante de primer año de universidad, no tiene ingresos.

Esto la ha hecho preocuparse por todo, desde viajar hasta gastar dinero en productos domésticos más caros, como champús y detergentes.

"Me digo: 'No sé, tal vez pueda recortar eso. Tal vez no necesite esto'", dijo. "Porque estoy ahorrando cada centavo".

Sánchez dijo que algo similar ocurrió hace aproximadamente una década, pero esta vez tiene miedo de las posibles repercusiones en medio de la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Desde la introducción de DACA en 2012, ha enfrentado innumerables batallas legales, incluyendo dos que llegaron a la Corte Suprema. Y ahora, mientras el gobierno sigue aprobando renovaciones, una decisión de un tribunal federal de 2025 significa que no está procesando solicitudes por primera vez y ha dejado la puerta abierta para otro posible viaje a la Corte Suprema.

Cientos de beneficiarios del DACA detenidos

En los primeros 11 meses de 2025, más de 250 beneficiarios del DACA fueron detenidos y 86 deportados, según declaró a principios de este año la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Afirmó que la mayoría de los detenidos tenían "antecedentes penales", sin especificar la naturaleza de los delitos ni si se trataba de detenciones, acusaciones o condenas. En una respuesta separada a la consulta de una congresista demócrata, el DHS informó cifras contradictorias, indicando que 270 fueron arrestados y 174 solicitantes de DACA fueron expulsados en los primeros nueve meses de 2025.

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Su elegibilidad depende, en parte, de no tener una condena por delito grave, un delito menor significativo o tres delitos menores. Anteriormente, si su estatus estaba en peligro, recibían una advertencia y aún tenían la oportunidad de defenderse antes de que los oficiales de inmigración los detuvieran y comenzaran los trámites para deportarlos.

Kahler, de USCIS, dijo que los beneficiarios de DACA no están automáticamente protegidos contra la deportación.

"Cualquier extranjero ilegal que sea beneficiario de DACA puede ser objeto de arresto y deportación por varias razones, incluso si cometió un delito", dijo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondió a las preguntas sobre si los beneficiarios de DACA estaban siendo objeto de medidas especiales tras haber incumplido sus plazos de renovación.

Sin embargo, los legisladores federales han señalado recientemente que hay personas detenidas por el ICE tras haber caducado su DACA.

Sus protecciones podrían haberse visto aún más mermadas con una decisión sin precedentes de la semana pasada, en la que la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que el estatus de DACA por sí solo no es suficiente para detener la deportación.

Las personas de ciertos países pueden estar en mayor riesgo

Los expertos han sugerido que los tiempos de espera más largos podrían estar relacionados con la reanudación de las citas biométricas, que se suspendieron durante la pandemia. Es posible que algunos tampoco obtengan la aprobación antes de la fecha límite porque no envían su solicitud en el plazo recomendado.

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María Fernanda Madrigal es una abogada de inmigración y beneficiaria de DACA que presentó su solicitud de renovación aproximadamente un mes y medio antes de la fecha límite porque, según ella, ese era todo el tiempo de tramitación que se había necesitado en el pasado. Dijo que también estaba esperando a que su trabajo organizara un taller sobre DACA para poder obtener la exención de la tarifa de más de 550 dólares para la renovación.

A principios de este mes, su DACA caducó y la madre de tres hijos fue despedida de su trabajo.

"Mi primera preocupación fueron mis casos, para ser honesta, porque sabía que iba a tener que traspasar todo, y mi equipo ya está sobrecargado de trabajo", dijo Madrigal.

Los abogados de inmigración también han señalado que el USCIS ha suspendido la tramitación de renovaciones para personas de docenas de países que la agencia describió en memorandos de política recientes como de "alto riesgo" tras las proclamaciones presidenciales. El Centro Nacional de Leyes de Inmigración estimó que entre 3,000 y 4,000 personas podrían verse afectadas.

"Este proceso, que no tiene un plazo definido, está provocando que las personas de ciertos países se enfrenten a una pausa. Y no sabemos cuánto tiempo durará esa pausa", dijo Ignacia Rodríguez Kmec, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.

Todos los días, Candia revisa el estado de su renovación. Dijo que lo que más le asusta es que la encierren en malas condiciones en un centro de detención de ICE, pero también piensa en cómo sería regresar a Bolivia después de más de 25 años.