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Trump levanta prohibición de minería en área protegida en Minnesota y abre paso a iniciativa privada

Los ambientalistas temen que esta nueva medida siente un precedente para eliminar otras protecciones de tierras públicas en todo Estados Unidos

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Por:N+ Univision
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El presidente Donald Trump levantó una prohibición federal sobre la minería cerca del Área Silvestre de Canotaje Boundary Waters, en Minnesota. Lo que abre las posiblidades para que se empiecen a solicitar permisos.

Los ambientalistas temen que esta nueva medida siente un precedente para eliminar otras protecciones de tierras públicas en todo Estados Unidos.

Video ¿Por qué serán talados al menos 140 cerezos a finales de mayo en Tidal Basin?

¿En dónde se encuentra el área natural?

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Este lugar está en el bosque nacional, aguas abajo del sitio de la mina por lo que hay preocupación ya que la excavación podría generar contaminación y afectar una de las últimas áreas silvestres de Estados Unidos.

Practicamente el lugar no ha tenido intervención humana. La tala de árboles está prohibida; los aviones deben respetar los límites mínimos de altitud al sobrevolarla y las embarcaciones están limitadas a espacios específicos.

Joe Biden había impuesto una prórroga de 20 años a la minería en el bosque nacional

El expresidente Joe Biden había impuesto una prórroga de 20 años a la minería en el año 2023, lo que pausó los planes de Twin Metals. El cual buscaba excavar cobre, níquel y otros metales preciosos.

Sin embargo, el presidente Donald Trump ha pedido impulsar la producción nacional de energía y minerales por lo que el Congreso levantó la prohibición con la justificación de que se crearían más empleos.

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¿Twin Metals podría contaminar sin ningún problema?

La realidad es que Twin Metals tendría que solicitar un permiso minero del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota, en el que tiene que demostrar que puede prevenir la contaminación del agua y restaurar el terreno una vez que la mina se agote. También la empresa necesitaría permisos de agua y aire.

Otro punto en contra de la empresa es que grupos ambientalistas y tribus podrían impugnar cada permiso en los tribunales y bloquear sus planes durante años.

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