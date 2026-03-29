Publicidad La fiebre de la inteligencia artificial en China convierte a la “langosta” en símbolo del nuevo asistente OpenClaw Peluches, globos y mascotas de langosta acompañan el crecimiento de OpenClaw en eventos tecnológicos.

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Las langostas están de moda en eventos de tecnología en China, pero no por un auge del crustáceo en la gastronomía urbana ni tendencias sociales del cine o la animación.

La semana pasada, la figura de una langosta fue usada como mascota oficial por el gigante tecnológico chino Tencent en Shenzhen para instalar OpenClaw, el asistente virtual que se ha popularizado a nivel mundial. Un panel contador, sostenido por una langosta de ojos grandes y sonriente, llevaba el registro de las instalaciones.

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El 17 de marzo, varias personas hicieron fila cerca de un globo enorme con forma de langosta frente a las oficinas de Baidu en Pekín para implementar el proyecto de software en sus dispositivos, de acuerdo con una foto de Reuters.

Al día siguiente, un joven fue captado en Hangzhou, la provincia de Zhejiang, probando el asistente en una laptop y en la mesa había un peluche de langosta, según imágenes de AP.

Días antes, el 13 de marzo, otro grupo de chinos trataba de sacar peluches de langosta de una máquina durante una sesión de configuración de AutoClaw en Pekín, reportó Reuters.

Las langostas y OpenClaw

Pero, ¿por qué el interés por el crustáceo y qué tiene que ver con la tecnología? Pues bien, todo deriva del entusiasmo alrededor de OpenClaw, un programa de inteligencia artificial de código abierto que funciona como un asistente que no solo conversa, sino que también puede hacer tareas por ti.

Este asistente virtual puede ejecutar acciones en una computadora o en internet, conectarse con otras apps y ayudar a automatizar trabajos, como si fuera un ayudante digital que sigue instrucciones y las realiza. Fue creado por el programador austríaco Peter Steinberger y lanzado en noviembre pasado.

Hace una semana, el gigante de los chips Nvidia lanzó su propia plataforma para introducir en el mundo corporativo agentes de inteligencia artificial capaces de gestionar correos electrónicos o programar aplicaciones, pero con la promesa de una herramienta más segura, impulsada por la fiebre de OpenClaw.

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Algunos han comparado OpenClaw con el ficticio asistente de IA "Jarvis" de las películas de superhéroes de "Iron Man".

A diferencia de otros chatbots, OpenClaw no solo responde, sino que también puede hacer tareas en apps, navegadores o dispositivos inteligentes siguiendo órdenes enviadas desde aplicaciones como WhatsApp.

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En lenguaje de diseño y marketing, el uso de una langosta se determinó porque "claw" comunica un sistema que agarra tareas digitales y las ejecuta activamente, y no solo se trata de un modelo que responde texto. Para "agarrar" se necesitan pinzas, algo que caracteriza a crustáceos como las langostas.

Además, se ha reportado que empresas tecnológicas en China organizan reuniones para "criar langostas", para adoptar OpenClaw. Miles han asistido a esos eventos. Los servicios de instalación y configuración van desde los 7 hasta los 100 dólares, según reportes de CNN.

Los riesgos a la seguridad

El código abierto en OpenClaw permite que cualquier persona vea, modifique y mejore el sistema, lo que facilita su adaptación, acelera la innovación y evita depender de una sola empresa.

Sin embargo, también implica riesgos, ya que puede ser utilizado de forma maliciosa, presentar vulnerabilidades si no se mantiene actualizado y depender mucho de la responsabilidad de la comunidad para asegurar su seguridad.

OpenClaw es un sistema de gestión de la IA muy popular en Silicon Valley y entre usuarios expertos en tecnología por sus capacidades en el mundo de la informática, pero genera preocupaciones de ciberseguridad.

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A diferencia de ChatGPT u otros chatbots que simplemente responden preguntas, los agentes de IA llamados 'claws' actúan de forma independiente, las 24 horas del día, y hasta se les puede pedir que creen aplicaciones o programas desde cero.

Numerosas grandes compañías en todo el mundo han prohibido agentes AI de OpenClaw, temiendo que empleados puedan alterar sus sistemas informáticos o abrir brechas a piratas informáticos, incluso China vetó su uso en empresas estatales.