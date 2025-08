La sonada multa de $4 millones que le puso EEUU a la aerolínea alemana Lufthansa por el trato a unos pasajeros judíos

Lufthansa dice que la negativa de embarque fue por mala conducta, no por discriminación

El departamento dijo que la mayoría de los 128 pasajeros a los que se les negó el embarque "vestían atuendos distintivos que suelen usar los hombres judíos ortodoxos". Aunque muchos no se conocían entre sí y no viajaban juntos, dijeron a los investigadores que Lufthansa los trató como si fueran un grupo y les negó el embarque a todos debido a la supuesta mala conducta de algunos pasajeros.

Algunos dijeron que los asistentes de vuelo les informaron en el primer vuelo sobre el requisito de usar una máscara facial y no reunirse en los pasillos o cerca de las salidas de emergencia. Los miembros de la tripulación de Lufthansa no identificaron a ningún pasajero que no obedeciera sus instrucciones, lo que, según la aerolínea, se debió a la gran cantidad de violaciones y porque muchos cambiaron de asiento durante el vuelo.