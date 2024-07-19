Esto es lo que puedes hacer si tu vuelo se retrasó o canceló por el colapso informático global

Video Falla de Microsoft provoca cancelaciones y retrasos en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago

Tras la falla tecnológica global que provocó demoras y cancelaciones generalizadas de vuelos en EEUU y en otras partes del mundo, se han formado largas colas en los aeropuertos del país, con viajeros frustrados y afectados por los retrasos.

Las principales aerolíneas estadounidenses como American Airlines, Delta y United Airlines, entre otras, experimentan una interrupción en sus servicios informáticos, entorpeciendo los procesos de facturación, check-in y reserva de vuelos, afectando miles de pasajeros en todo el país.

¿Qué hacer si te has visto afectado por retrasos o cancelaciones de vuelos?

Aquí algunos tips de utilidad para los pasajeros afectados:

Si aún no estás en el aeropuerto:

Verifica el estado de tu vuelo antes de ir a la terminal.

Revisa en las apps de las aerolíneas, haz búsqueda de Google sobre el estado de tu vuelo en el aeropuerto de salida.

O puedes consultar sitios especializados como FlightAware para verificar el estado de su vuelo.

Si estás en el aeropuerto:

La recomendación general es dirigirse a la aerolínea por dos frentes: acercarse al mostrador y mientras esperas en la fila, llama por teléfono o chatea desde tu celular con atención al cliente de tu aerolínea.

Trata de tener algunas opciones de vuelo alternativas a la reserva original para agilizar el trámite con los agentes de atención al cliente.

Nueva reserva:

Si puedes, evita intermediarios, como agencias de viajes, y trata de hacer la nueva reserva con la aerolínea directamente.

Si el retraso en tu vuelo implica que debas quedarte una noche más en el sitio en que te encuentras, consulta a la aerolínea por sus políticas de coberturas o vales para hotel y traslados. Esto depende de cada aerolínea, agencia e incluso del tipo de tarifa de tu ticket.

Si tienes seguro de viaje, úsalo. Llámalos tan rápido como puedas.

Muchas veces las tarjetas de crédito tienen protecciones para viajeros y programas de reembolsos. Revisa la política de tu banco o tarjeta de crédito.

En resumen, esto indica el DOT:

Cancelaciones:

Los pasajeros tienen derecho a un reembolso del costo del boleto si el vuelo es cancelado y el pasajero decide no aceptar un vuelo alternativo.

Retrasos Significativos:

Los factores que se consideran para considerar "significativo" el retraso, incluyen la duración del retraso y del vuelo y las circunstancias del pasajero. Suele ser analizado caso por caso.

Independencia del Motivo del Retraso:

El derecho al reembolso existe sin importar la razón del retraso o cancelación.

Políticas de la aerolínea:

Algunas aerolíneas también pueden ofrecer compensaciones adicionales o servicios, como vales para hoteles o alimentos, dependiendo de sus políticas.

