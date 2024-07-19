Cambiar Ciudad
Viajes

Esto es lo que puedes hacer si tu vuelo se retrasó o canceló por el colapso informático global

Las principales aerolíneas estadounidenses como American Airlines, Delta y United Airlines están experimentando interrupción en sus sistemas informáticos, entorpeciendo sus procesos de facturación, check-in y reserva de vuelos, afectando miles de pasajeros en todo el país. Esto es lo que puedes hacer si eres uno de ellos. Sigue aquí las últimas noticias sobre el fallo informático global.

Por:
Univision
Video Falla de Microsoft provoca cancelaciones y retrasos en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago

Tras la falla tecnológica global que provocó demoras y cancelaciones generalizadas de vuelos en EEUU y en otras partes del mundo, se han formado largas colas en los aeropuertos del país, con viajeros frustrados y afectados por los retrasos.

Las principales aerolíneas estadounidenses como American Airlines, Delta y United Airlines, entre otras, experimentan una interrupción en sus servicios informáticos, entorpeciendo los procesos de facturación, check-in y reserva de vuelos, afectando miles de pasajeros en todo el país.

PUBLICIDAD

¿Qué hacer si te has visto afectado por retrasos o cancelaciones de vuelos?

Aquí algunos tips de utilidad para los pasajeros afectados:

Si aún no estás en el aeropuerto:

  • Verifica el estado de tu vuelo antes de ir a la terminal.
  • Revisa en las apps de las aerolíneas, haz búsqueda de Google sobre el estado de tu vuelo en el aeropuerto de salida.
  • O puedes consultar sitios especializados como FlightAware para verificar el estado de su vuelo.

Si estás en el aeropuerto:

Más sobre Viajes

Qué está abierto y qué cierra en Memorial Day: mira la lista por si necesitas ir a tiendas, bancos o correo este lunes 26 de mayo
3 mins

Qué está abierto y qué cierra en Memorial Day: mira la lista por si necesitas ir a tiendas, bancos o correo este lunes 26 de mayo

Estados Unidos
American Airlines reanuda sus vuelos en EEUU tras un asunto "técnico" en víspera de Navidad
2 mins

American Airlines reanuda sus vuelos en EEUU tras un asunto "técnico" en víspera de Navidad

Estados Unidos
¿Planeas viajar por 'Labor Day'? Sigue estos consejos para no arruinar tus planes (ni tu bolsillo)
6 mins

¿Planeas viajar por 'Labor Day'? Sigue estos consejos para no arruinar tus planes (ni tu bolsillo)

Estados Unidos
¿Qué está abierto y qué cierra durante Memorial Day?: lo que debes saber si necesitas hacer compras, trámites o viajes
2 mins

¿Qué está abierto y qué cierra durante Memorial Day?: lo que debes saber si necesitas hacer compras, trámites o viajes

Estados Unidos
En un minuto: Autoridades esperan cifra récord de viajeros por el fin de semana de Memorial day
1:09

En un minuto: Autoridades esperan cifra récord de viajeros por el fin de semana de Memorial day

Estados Unidos
'Memorial Day': Casi 44 millones de personas saldrán de sus ciudades en el comienzo no oficial del verano
3 mins

'Memorial Day': Casi 44 millones de personas saldrán de sus ciudades en el comienzo no oficial del verano

Estados Unidos
Día de la Independencia: esto es lo que necesitas saber si vas a viajar durante los feriados del 4 de julio
3 mins

Día de la Independencia: esto es lo que necesitas saber si vas a viajar durante los feriados del 4 de julio

Estados Unidos
"Charlie Stinger, nos iremos en 10 minutos": este hombre fue el único pasajero y tuvo un avión para él solo
1:16

"Charlie Stinger, nos iremos en 10 minutos": este hombre fue el único pasajero y tuvo un avión para él solo

Estados Unidos
Por qué estas organizaciones recomiendan NO viajar ni mudarse a Florida (y qué tiene que ver con ello el gobernador Ron DeSantis)
4 mins

Por qué estas organizaciones recomiendan NO viajar ni mudarse a Florida (y qué tiene que ver con ello el gobernador Ron DeSantis)

Estados Unidos
Predicen viajes récord el fin de semana de Memorial Day
4 mins

Predicen viajes récord el fin de semana de Memorial Day

Estados Unidos
  • La recomendación general es dirigirse a la aerolínea por dos frentes: acercarse al mostrador y mientras esperas en la fila, llama por teléfono o chatea desde tu celular con atención al cliente de tu aerolínea.
  • Trata de tener algunas opciones de vuelo alternativas a la reserva original para agilizar el trámite con los agentes de atención al cliente.

Nueva reserva:

  • Si puedes, evita intermediarios, como agencias de viajes, y trata de hacer la nueva reserva con la aerolínea directamente.
  • Si el retraso en tu vuelo implica que debas quedarte una noche más en el sitio en que te encuentras, consulta a la aerolínea por sus políticas de coberturas o vales para hotel y traslados. Esto depende de cada aerolínea, agencia e incluso del tipo de tarifa de tu ticket.
  • Si tienes seguro de viaje, úsalo. Llámalos tan rápido como puedas.
  • Muchas veces las tarjetas de crédito tienen protecciones para viajeros y programas de reembolsos. Revisa la política de tu banco o tarjeta de crédito.
PUBLICIDAD

El Departamento de Transporte (DOT) tiene lineamientos sobre reembolsos en este enlace.

En resumen, esto indica el DOT:

Cancelaciones:

  • Los pasajeros tienen derecho a un reembolso del costo del boleto si el vuelo es cancelado y el pasajero decide no aceptar un vuelo alternativo.

Retrasos Significativos:

  • Los factores que se consideran para considerar "significativo" el retraso, incluyen la duración del retraso y del vuelo y las circunstancias del pasajero. Suele ser analizado caso por caso.

Independencia del Motivo del Retraso:

  • El derecho al reembolso existe sin importar la razón del retraso o cancelación.

Políticas de la aerolínea:

  • Algunas aerolíneas también pueden ofrecer compensaciones adicionales o servicios, como vales para hoteles o alimentos, dependiendo de sus políticas.

Vea también:

Video Te contamos por qué el 911 está al borde de tener su propia emergencia
Relacionados:
ViajesAmerican Airlines United AirlinesComputadoresaviaciónAdministración Federal de Aviación (FAA)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD