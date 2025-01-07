Hallan dos cadáveres en el tren de aterrizaje de un avión de JetBlue

Video En realidad aumentada: los riesgos que corren polizones que se esconden en el tren de aterrizaje de un avión

La aerolínea JetBlue confirmó este martes el hallazgo de dos cadáveres en el compartimento del tren de aterrizaje de un avión de la compañía ubicado en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en el sur de Florida.

Los cuerpos fueron descubiertos durante una inspección rutinaria después de que la aeronave, un Airbus A320, hubiera cubierto una ruta desde el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

"En este momento, las identidades de los individuos y las circunstancias sobre cómo llegaron al avión están bajo investigación", señaló la compañía en un comunicado citado por medios.

"Esta es una situación devastadora y estamos comprometidos a trabajar de cerca con las autoridades para ayudar en los esfuerzos para entender cómo ocurrió esto", agrega el comunicado de la empresa.

El descubrimiento no impactó en las operaciones del aeropuerto de Fort Lauderdale, el tercero en tráfico de pasajeros de Florida por detrás de los de Orlando y Miami.