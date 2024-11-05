Trabajadores de Boeing ponen fin a su huelga tras más de 7 semanas al votar a favor de nuevo contrato

Video Trabajadores de Boeing van a huelga: esto es lo que exigen los empleados del fabricante de aviones

Trabajadores sindicados de Boeing votaron el lunes a favor de aceptar una nueva oferta de contrato y terminar su huelga después de más de siete semanas, despejando el camino para que el gigante aeroespacial reanude la producción de su avión más vendido y genere el efectivo que tanto necesita.

Los líderes del distrito de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales en Seattle dijeron que el 59% de los miembros que participaron en la votación acordaron aprobar la cuarta oferta formal de la compañía, la tercera sometida a votación. El acuerdo incluye aumentos salariales del 38% durante cuatro años y bonificaciones por ratificación y productividad.

Sin embargo, Boeing se negó a cumplir la exigencia de los huelguistas de restaurar un plan de pensiones de la empresa que se congeló hace casi una década.

La ratificación del contrato en la víspera del día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos allana el camino para que un importante fabricante y contratista gubernamental reinicie las líneas de ensamblaje del noroeste que la huelga había paralizado durante 53 días.

Los analistas de Bank of America estimaron el mes pasado que Boeing estaba perdiendo alrededor de 50 millones de dólares al día durante la huelga ahora finalizada, que no afectó a una planta no sindicalizada en Carolina del Sur, donde se fabrica el 787.

El director general de Boeing, Kelly Ortberg, dijo en un mensaje a los empleados que estaba contento de haber llegado a un acuerdo.

“Aunque los últimos meses han sido difíciles para todos nosotros, todos somos parte del mismo equipo”, dijo Ortberg. “Solo avanzaremos escuchando y trabajando juntos. Hay mucho trabajo por delante para volver a la excelencia que hizo de Boeing una empresa icónica”.



Según el sindicato, los 33,000 trabajadores que representa podrían volver al trabajo entre el miércoles y el 12 de noviembre. Ortberg ha dicho que la reanudación de la producción podría tardar “un par de semanas”, en parte porque algunos podrían volver a necesitar capacitación.

El salario promedio anual de los huelguistas de Boeing es actualmente de 75,608 dólares, y con el nuevo contrato llegará a los 119,309 dólares, según la compañía. El sindicato indicó que el valor acumulado del aumento salarial prometido supondría a un incremento de más del 43% durante la vigencia del acuerdo.

Boeing: las reacciones al acuerdo que puso fin a la huelga

Las reacciones al acuerdo fueron variadas, incluso entre los sindicados que votaron a favor.

Aunque respaldó el “sí”, Eep Bolaño, una especialista en calibración en Seattle, apuntó que el resultado “ciertamente no es una victoria”. Contó que ella y sus compañeros tomaron una decisión inteligente pero dolorosa al aceptar la oferta.

“Fuimos amenazados por una empresa que estaba paralizada, muriendo, sangrando en el suelo, y nosotros, como uno de los sindicatos más grandes del país, ni siquiera pudimos sacarles dos tercios de nuestras demandas. Esto es humillante”, dijo.

Para otros trabajadores como William Gardiner, jefe de laboratorio en servicios de calibración, la oferta revisada fue motivo de celebración.

“Estoy extremadamente emocionado por esta votación”, dijo Gardiner, quien ha trabajado para Boeing durante 13 años. “No arreglamos todo, de acuerdo. En general, es un contrato muy positivo”.

Los líderes sindicales habían respaldado la última propuesta e indicaron que pensaban que habían obtenido todo lo que podían gracias a las negociaciones y la huelga. Junto con el aumento salarial, el nuevo contrato otorga a cada trabajador un bono de ratificación de 12,000 dólares y mantiene un bono de rendimiento que la firma quería eliminar.

“Es hora de que nuestros miembros aseguren estas ganancias y declaren con confianza la victoria”, dijo el distrito sindical local antes de la votación. “Creemos que pedirles que sigan en huelga más tiempo no sería correcto, ya que hemos logrado mucho”.

El presidente del distrito 751 del sindicato de trabajadores de Boeing, Jon Holden, abraza a miembros del colectivo tras anunciar la aprobación del nuevo contrato ofrecido por Boeing. Imagen Lindsey Wasson/AP



El presidente Joe Biden felicitó a los empleados y a Boeing por llegar a un acuerdo que, según afirmó, apoya la equidad en los centros de trabajo y mejora la capacidad para retirarse con dignidad. El contrato es importante para el futuro de Boeing como “parte crítica del sector aeroespacial” del país, agregó.

La secretaria de Trabajo interina, Julie Su, intervino varias veces en las negociaciones, incluyendo cuando Boeing hizo su última oferta la semana pasada.

La continuidad del paro habría sumido a Boeing en un mayor peligro financiero e incertidumbre. El mes pasado, Ortberg anunció planes para despedir a unas 17,000 personas y vender acciones para evitar que la calificación crediticia de la compañía se redujera a bono basura.

La huelga comenzó el 13 de septiembre con un rechazo abrumador del 94.6% de la oferta de la compañía de aumentar los salarios en un 25% durante cuatro años, que estaba muy lejos de la exigencia inicial del 40% durante tres años.

