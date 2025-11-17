Era piloto de Alaska Airlines y trató de apagar los motores de un avión en el que volaba como pasajero. Pero no irá a la cárcel

Video Piloto se declara no culpable de intentar apagar los motores de un avión en pleno vuelo

Un expiloto de Alaska Airlines que en 2023 intentó cortar los motores de un vuelo comercial mientras viajaba fuera de servicio en la cabina no cumplirá pena de prisión, determinó una jueza federal el lunes.

La jueza del Tribunal de Distrito, Amy Baggio, sentenció a Joseph Emerson a tres años de libertad supervisada durante una audiencia en Portland, Oregón. Los fiscales federales habían solicitado un año de prisión, mientras que sus abogados pedían libertad condicional.

“Los pilotos no son perfectos. Son humanos”, dijo la jueza. “Son personas y todas las personas necesitan ayuda a veces”.

Emerson fue sometido por la tripulación después de intentar cortar los motores de un vuelo de Horizon Air desde Everett, Washington, a San Francisco el 22 de octubre de 2023, mientras viajaba en un asiento adicional en la cabina.

El avión fue desviado a Portland, donde aterrizó de manera segura con más de 80 personas a bordo.

Tras su arresto, Emerson declaró a la policía que se encontraba abatido por la reciente muerte de un amigo, que había consumido hongos psicodélicos dos días antes y que no había dormido en más de 40 horas.

Afirmó que creía estar soñando y que intentaba “despertarse” cuando tomó dos manijas rojas que habrían activado el sistema de supresión de incendios y cortado el combustible de los motores.

El caso reveló preocupación por salud mental de los pilotos

Baggio señaló que el caso “ofrece una advertencia que vale la pena compartir más allá de este caso”.

Antes de anunciar la sentencia, Emerson habló y expresó su arrepentimiento por el daño causado a la sociedad.

“No soy una víctima. Estoy aquí como resultado directo de mis acciones”, dijo al tribunal. “Puedo decir que este evento tan trágico me ha obligado a crecer como persona”.

Tras la sentencia, Emerson abrazó a sus abogados y se fundió en un emotivo abrazo con su esposa.

Varios familiares y amigos hablaron en su defensa durante la audiencia, incluida su esposa, Sarah Stretch, quien describió el impacto del incidente en su familia.

“Lamento profundamente a todos los afectados. Pero estoy muy orgullosa de estar aquí con este hombre hoy, porque el crecimiento que ha tenido a partir de esta terrible experiencia no solo le ha ayudado a él, sino a todos los que lo rodean”, dijo entre lágrimas. “Espero que la gente entienda que no es necesariamente el error en sí, sino cómo respondes a él. Él ha respondido con valor, fortaleza y una resiliencia extraordinaria”.

Residente de Pleasant Hill, California, Emerson fue acusado en tribunales federales de interferir con la tripulación de vuelo. Un proceso estatal en Oregón lo acusó por 83 cargos de poner en peligro a otra persona y un cargo por poner en riesgo una aeronave.

Fue liberado mientras esperaba juicio en diciembre de 2023, con requisitos de recibir atención en salud mental, mantenerse alejado de drogas y alcohol, y alejado de aeronaves.

Un tribunal estatal lo sentenció a 50 días de cárcel, con crédito por tiempo cumplido, cinco años de libertad condicional, 664 horas de servicio comunitario —ocho horas por cada persona en riesgo— y más de 60,000 dólares en restitución, casi todo destinado a Alaska Air Group.

El desastre evitado volvió a poner la atención sobre la seguridad en la cabina y la aptitud mental de quienes tienen acceso a ella.