El brusco descenso de un Boeing 737 de Southwest que investiga la FAA: voló a apenas 400 pies sobre el océano

Un avión Boeing 737 Max 8 de Southwest Airlines voló a apenas 400 pies sobre el océano Pacífico, frente a la costa de la isla hawaiana de Kauai, después de un brusco e inesperado descenso cuando la tripulación se preparaba para iniciar las maniobra de aterrizaje en el aeropuerto Lihue en esa isla frente a condiciones climáticas adversas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) está investigando las causas del peligroso incidente en el que el vuelo 2786 de Southwest Airlines se vio obligado a regresar a su aeropuerto de origen en Honolulu. Ningún pasajero ni tripulante sufrió lesiones, posiblemente porque todos estaban atados para aterrizar.

“Más parecido a una montaña rusa que a un vuelo de pasajeros”

Según un memorando interno de la aerolínea publicado en X, antes Twitter, por el periodista de aviación Jon Ostrower, durante la aproximación al aeropuerto el avión descendió rápidamente, a casi 4,400 pies por minuto antes de que la tripulación lograra detener el descenso.

La caída repentina hizo que el avión se acercara peligrosamente a la superficie del océano, a una altura de apenas 400 pies. La tripulación logró recuperar la altura perdida a la enorme velocidad de más de 8,500 pies por minuto.

Según explica el periodista y piloto Trevin Christian Casinader en la publicación especializada Simple Flying, “la caída, seguida por la subida repentina, habría resultado extremadamente incómoda para los pasajeros, más parecida a una montaña rusa que a un vuelo de pasajeros”.

Después del incidente, la tripulación interrumpió el intento de aterrizaje y emprendió el regresó al aeropuerto de Honolulu donde aterrizó sin incidentes.

En un comunicado a los medios, la aerolínea dijo que: "Nada es más importante para Southwest que la seguridad. A través de nuestro sólido sistema de gestión de seguridad, el evento se abordó de manera adecuada, ya que siempre nos esforzamos por lograr una mejora continua".

