"Escondieron piezas defectuosas de los 737 Max": Senado publica nuevas revelaciones de informante de Boeing

Un comité del Senado publicó este martes un informe con nuevas acusaciones de irregularidades contra el fabricante de aviones Boeing pocas horas antes de que el presidente de la compañía, David Calhoun, testifique ante ese panel para responder a múltiples investigaciones sobre supervisión de calidad y fallas de producción.

El informe indica que Sam Mohawk, un nuevo denunciante interno, dijo a los investigadores del Senado que fue testigo de cómo se escondieron piezas para la fabricación del modelo 737 Max que estaban defectuosas o no conformes a las especificaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) en la planta de fabricación de aviones de Boeing en Renton, Washington, para evitar que fueran detectadas por los inspectores del ente regulador.

Boeing pudo haber utilizado piezas defectuosas en la fabricación del 737 Max

Según un memorando preparado para los miembros del subcomité permanente de investigaciones del Senado, Mohawk dijo que vio un “desprecio sistemático” por la documentación de esas piezas a las cuales se les perdió la pista y que teme que las mismas hayan sido usadas en la fabricación de aviones.

Mohawk alega que los hechos que denuncia ocurrieron en junio de 2023, después de que Boeing fue alertada de una inspección inminente por parte de la FAA, y que Boeing tomó represalias contra él cuando expresó sus preocupaciones.

El testimonio de Mohawk concuerda con lo escuchado en abril por el panel, cuando otros denunciantes testificaron haber sufrido represalias por haber hablado sobre las supuestas fallas de calidad.

En un comunicado público, Boeing dijo que estaba revisando los nuevos alegatos en el informe y afirmó que alienta a los empleados a informar todas sus inquietudes.

Sin embargo, en un comunicado de prensa del martes, el comité del Senado dijo que la denuncia de Mohawk es parte de un patrón en Boeing, que prioriza la velocidad y la reducción de costos sobre la seguridad y la calidad.

En su comparecencia, Calhoun enfrentará las denuncias de Mohawk así como otras acusaciones de denunciantes sobre las fallas de seguridad de Boeing y pedirá disculpas por los recientes fallos de seguridad de la compañía.

Según un testimonio preparado compartido con los medios, Calhoun admitirá problemas con la cultura corporativa de Boeing. Sin embargo, el ejecutivo rechazará las afirmaciones de que la empresa tomó represalias contra los informantes que han denunciado públicamente los múltiples problemas de seguridad.

Boeing también enfrenta una investigación criminal del Departamento de Justicia sobre el desprendimiento en pleno vuelo de una puerta sellada en un 737 Max de Alaska Airlines. También podría ser procesada penalmente por fraude por no haber cumplido con los términos de un acuerdo de 2021 que le habría permitido evitar un proceso penal en relación con accidentes mortales de dos 737 Max.

“Cultura corporativa que ponen las ganancias por encima de la seguridad”

En declaraciones preparadas y publicadas el martes temprano por el presidente del comité, Richard Blumenthal, senador demócrata por Connecticut, este acusa a Calhoun de poner en riesgo la seguridad y de liderar una cultura corporativa donde quienes plantean preocupaciones de seguridad enfrentan regularmente represalias.

“Esta es una cultura que continúa priorizando las ganancias, superando los límites y despreciando a sus trabajadores”, dice.

Blumenthal aseguró que con la llegada de Calhoun a la presidencia de Boeing en enero de 2020 esperaba que mejoraran la cultura y las prácticas de la compañía después de que el ejecutivo prometiera mayor transparencia en la empresa.

Sin embargo, un informe de un panel independiente de expertos convocado por la FAA dijo que los empleados todavía temen represalias y cuando tienen inquietudes no están seguros de dónde presentarlas.

Un denunciante que testificó ante el comité del Senado en abril detalló las supuestas represalias que enfrentó después de expresar su preocupación sobre si secciones de los fuselajes de los aviones 787 Dreamliner estaban debidamente ajustadas e instaladas.

Aunque en ese momento Boeing negó el problema, la semana pasada la empresa anunció que realizaría inspecciones adicionales de los 787 después de descubrir que algunos de los sujetadores utilizados para unir secciones de los fuselajes podrían haber sido instalados incorrectamente. Según dijo, el problema sólo afecta a aviones que no han sido entregados.

El mes pasado, Boeing presentó un plan para abordar las deficiencias de calidad identificadas durante una auditoría de la FAA.

Calhoun anunció en marzo que dimitirá a finales de año como parte de una reestructuración de liderazgo que también implicó la salida de Stan Deal, jefe de la división de aviones comerciales de Boeing, que había trabajado en la compañía durante casi cuatro décadas.

