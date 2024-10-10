La muerte de un piloto en pleno vuelo que llevó a un aterrizaje de emergencia en Nueva York

Video Un avión de American Airlines pierde un neumático durante el despegue y provoca chispas en la pista

La aerolínea Turkish Airlines anunció que uno de sus pilotos murió en pleno vuelo el martes durante un vuelo entre Seattle y Estambul, forzando un aterrizaje de emergencia en Nueva York.

El incidente ocurrió cuando el capitán Ilcehin Pehlivan, de 59 años, se sintió mal en las primeras etapas de la travesía, por lo que su copiloto y un tercer tripulante tomaron el control de la aeronave mientras se le administraban primeros auxilios, según dijo el portavoz de la aerolínea, Yahya Ustun, en X.



El vuelo TK204 despegó de Seattle poco después de las 7:00 pm del martes para realizar un vuelo regular entre esa ciudad del norte de la costa oeste de Estados Unidos, hasta el aeropuerto principal de la aerolínea en la ciudad de Estambul, en Turquía, como destino final.

Tiempo después del despegue, Pehlivan comenzó a mostrar problemas de salud hasta colapsar, por lo que sus colegas tomaron el control de la aeronave dirigiéndose a la ciudad de Nueva York para poder auxiliar al piloto.

"Cuando los primeros auxilios administrados a nuestro capitán en el avión no tuvieron éxito, la tripulación de cabina decidió hacer un aterrizaje de emergencia, pero murió antes", dijo Ustun en el comunicado.

El avión, un Airbus A350 de cuerpo ancho y dos motores para viajes de largo alcance, aterrizó de emergencia en el aeropuerto John F. Kennedy aproximadamente ocho horas después de salir de Seattle.

El piloto había pasado un examen de salud en marzo

Según la aerolínea, Pehlivan, quien era parte de la plantilla de pilotos de Turkish Airlines desde 2007, había sido sometido a un control médico obligatorio a principios de marzo que no encontró ningún problema de salud que pudiera afectar su trabajo.

Los pilotos de la aerolínea tienen que someterse a exámenes médicos obligatorios cada 12 meses, mientras que aquellos que son mayores de 40 años tienen que renovar sus certificados médicos cada seis meses.

La asociación de controladores de tráfico aéreo de Turquía, TATCA, dijo que Pehlivan había servido a la comunidad de la aviación durante muchos años y ofreció sus condolencias a su familia, amigos y colegas.

La causa de la muerte del piloto no fue revelada inicialmente.

La FAA requiere que haya dos pilotos en la cabina de un gran avión comercial en todo momento, una medida que demostró ser eficaz en el vuelo TK204.

