Jueza federal bloquea parcialmente orden de Trump que exige comprobante de ciudadanía para votar La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, bloqueó parcialmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de marzo de 2025 que establecía el requisito de suministrar una prueba de ciudadanía para inscribirse para votar.

La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, bloqueó parcialmente este viernes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de marzo de 2025 que establecía el requisito de suministrar una prueba de ciudadanía para inscribirse para votar.

En su decisión, la magistrada explicó que la corte declaró como "inconsistentes con la separación constitucional de poderes" dos disposiciones de la orden ejecutiva 14,248, "ambas con el objetivo de imponer nuevos requisitos de verificación de ciudadanía estadounidense de personas que se registran para votar o que solicitan votar por correo".

La decisión señala que las disposiciones "no pueden ser legalmente implementadas".

Las demandas presentadas ante el tribunal tratan sobre los límites de la autoridad presidencial para dictar las reglas de una elección federal.

"Los redactores de nuestra Constitución reconocieron que el poder sobre las reglas electorales podía ser objeto de abuso, ya fuera para destruir el gobierno nacional o para impedir que el pueblo ejerciera su función de control sobre sus representantes electos", explica la jueza Kollar-Kotelly.

Y añade que los redactores de la Carta fundamental "confiaron este poder a las partes de nuestro gobierno que creían que responderían mejor a la voluntad del pueblo: primero a los estados y, en algunos casos, al Congreso".

Y especifica la jueza: " No asignaron ningún papel al presidente. En pocas palabras, nuestra Constitución no permite que el presidente imponga cambios unilaterales en los procedimientos electorales federales".

La corte también emite una restricción permanente para la presidencia, para el presidente Trump y para el Comité Nacional Republicano de "tomar cualquier acción para implementar o dar efecto a esas disposiciones", y declara qu e debe respetarse la privacidad de los datos personales que la orden ejecutiva pide compartir a las agencias federales.