estados unidos Trabajadores del estadio cerca de Los Ángeles votan a favor de la huelga previo al inicio de la Copa Mundial La votación se produce días antes de que el estadio cercano a Los Ángeles albergue el primer partido de la selección estadounidense en la Copa Mundial contra Paraguay. La sindicalista Yolanda Fierro afirmó que, de no alcanzarse un acuerdo, los trabajadores podrían estar en huelga para el partido del 12 de junio

Video Donald Trump podría asistir al Madison Square Garden para las Finales de la NBA

Los trabajadores del estadio cerca de Los Ángeles han votado a favor de autorizar una huelga mientras el recinto se prepara para albergar el partido inaugural de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en la Copa del Mundo.

Esto no garantiza que los 2,000 camareros, meseros, cocineros y lavaplatos del SoFi Stadium en Inglewood, California, abandonen sus puestos de trabajo. Pero les da la opción de hacerlo después de que las negociaciones contractuales con el proveedor de servicios de alimentación del estadio se hayan estancado.

PUBLICIDAD

La votación se produce días antes de que el estadio cercano a Los Ángeles albergue el partido inaugural de la selección estadounidense en la Copa Mundial Mundial contra Paraguay. La sindicalista Yolanda Fierro afirmó que, de no alcanzarse un acuerdo, los trabajadores podrían ir a la huelga para el partido del 12 de junio.

Fierro afirmó que los trabajadores están preocupados por sus salarios y la seguridad laboral ante el aumento de las medidas de control migratorio bajo la administración del presidente Donald Trump. El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, declaró esta semana que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos le informó que las autoridades federales estarían presentes en los partidos para brindar asistencia en materia de seguridad, pero no para realizar labores de control migratorio civil.

“¿De qué sirve el Mundial para Los Ángeles si los trabajadores no ganan lo suficiente para pagar el alquiler y tienen que elegir entre ir a trabajar o ser secuestrados por el ICE?”, dijo Kurt Petersen, copresidente de UNITE HERE Local 11. “Si nos vemos obligados a ir a la huelga, esos palcos VIP de la FIFA, que cuestan 100,000 dólares, no tendrán más que agua embotellada y Doritos”.

Legends Global, la empresa que gestiona la hostelería en SoFi, afirmó que mantiene una relación de larga data con el sindicato y que está comprometida a alcanzar un acuerdo mediante negociaciones contractuales.

“Esperamos ofrecer una experiencia de hospitalidad excepcional a los aficionados en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA que se celebren en el SoFi Stadium”, declaró la compañía en un comunicado el miércoles.

PUBLICIDAD

Petersen afirmó que las negociaciones contractuales avanzan a paso de tortuga. Indicó que Legends ha aceptado aumentos salariales mínimos para cocineros y lavaplatos, y congela los sueldos de algunos asistentes de palcos y camareros, a pesar de que se espera que la Copa del Mundo genere cuantiosos ingresos. El sindicato también solicita a Legends protección contra la subcontratación y posibles redadas federales de inmigración.

César Zamora, un camarero del estadio, dijo que es aficionado al fútbol de toda la vida y que le duele ver que su empleador no esté realizando los cambios necesarios antes de este importante evento.

«La Copa Mundial de la FIFA generará enormes ganancias, pero seguimos luchando por el respeto y la seguridad básicos», declaró en un comunicado. «Nos merecemos algo mejor, y si eso significa ir a la huelga, estoy dispuesto».

Grupos comunitarios de otras ciudades sede de la Copa del Mundo, como Atlanta y Miami, también han pedido que se detengan los controles de inmigración estadounidenses durante los partidos, por temor a que las detenciones cerca de los estadios y las reuniones para ver los partidos puedan empañar las festividades.