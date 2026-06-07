washington Abogados del gobierno dicen que un tribunal no puede detener la construcción del salón de baile de Trump Los abogados que representan al gobierno federal argumentan que un tribunal no puede detener la construcción del salón de baile de la Casa Blanca porque ya estaba en marcha

Video Juez frena a Trump: Bloquean construcción del polémico Salón de Baile en la Casa Blanca

Los abogados que representan al gobierno federal argumentaron el viernes que un tribunal no podía detener la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca porque ya estaba en marcha y debido a las delicadas preocupaciones de seguridad que, según dicen, la estructura está destinada a abordar.

El abogado Yaakov Roth, durante un intercambio con la jueza de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Patricia Millett, afirmó que solo el Congreso podría detener el proyecto de 400 millones de dólares. La administración ha estado solicitando a la corte que le permita continuar con la construcción del salón de baile sin la aprobación del Congreso.

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El asunto en cuestión es una orden del 16 de abril del juez de distrito estadounidense Richard Leon, que exige a la administración republicana de Trump que detenga las obras en superficie del salón de baile de 90,000 pies cuadrados. Leon, nominado al cargo por el presidente republicano George W. Bush, autorizó la continuación de la construcción subterránea de un búnker y otras "instalaciones de seguridad nacional" en el lugar.

La audiencia del viernes se centró en quién tiene legitimación para impugnar las medidas gubernamentales una vez que ya se han adoptado y si esa legitimidad prevalece sobre la seguridad nacional.

En respuesta a los escenarios hipotéticos planteados por Millett, Roth coincidió en que el gobierno podría demoler la Estatua de la Libertad y la Casa Blanca, y que los descendientes de los inmigrantes que llegaron a través de Ellis Island y las personas esclavizadas que construyeron la Casa Blanca no tendrían legitimidad legal para oponerse a la medida una vez realizada.

Continúan los trabajos de construcción del salón de baile de la Casa Blanca, el martes 19 de mayo de 2026, en Washington, donde antes se encontraba el Ala Este. Imagen Alex Brandon/AP Photo/Alex Brandon

Millett, nominado al cargo por el presidente demócrata Barack Obama, le preguntó a Roth cuándo la construcción del salón de baile se convirtió en un "hecho consumado".

“¿Fue cuando comenzaron las obras subterráneas, que ahora son totalmente integrales, están conectadas e inseparables de un enorme salón de baile en la parte superior?”, preguntó. “¿Cuándo se volvió imposible para los tribunales detener este proyecto?”.

Roth respondió: "Creo que habría sido inapropiado prohibirlo incluso desde el primer día".

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El intercambio fue uno de los muchos que tuvieron lugar durante la audiencia de dos horas ante el panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de los Estados Unidos. La audiencia concluyó sin que los jueces emitieran un fallo.

El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para impugnar el proyecto en diciembre, una semana después de que la Casa Blanca terminara de demoler el Ala Este para dar paso a un salón de baile que, según Trump, tendría capacidad para 999 personas.

Es difícil predecir cómo fallarán los jueces. Si bien Roth tuvo que responder numerosas preguntas sobre la autoridad de la administración y las explicaciones cambiantes sobre cómo está procediendo, el abogado del demandante, Tad Heuer, también tuvo que responder numerosas preguntas.

La demolición de parte de la Casa Blanca para construir el salón de baile anhelado por el presidente Donald Trump, en Washington, el 5 de mayo del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) Imagen Julia Demaree Nikhinson/AP

Los jueces interrogaron a Heuer sobre su legitimidad en el caso y sobre cómo las cuestiones estéticas básicas pueden prevalecer sobre las preocupaciones de seguridad nacional.

“Nunca nos hemos opuesto a la construcción subterránea del búnker, que es donde el gobierno, hasta hace poco, alegaba que radicaban las preocupaciones de seguridad nacional”, declaró Heuer. Añadió que la construcción debería detenerse hasta que el Congreso se pronuncie al respecto.

“El Congreso puede autorizar la construcción de salones de baile; es su propiedad”, dijo Heuer.

Los abogados del gobierno han argumentado que el proyecto incluye características de seguridad fundamentales para protegerse contra diversas amenazas, como drones, misiles balísticos y riesgos biológicos.