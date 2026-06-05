Curiosidades Día de la Dona, el manjar que nació por casualidad y que ayudó a las tropas norteamericanas en la I Guerra Mundial Hoy se celebra el Día Nacional de la popular rosquilla, cuya historia está llena de curiosidades. ¿Sabías que EEUU no es el país que más las consume? Te contamos cuál

Video Día Nacional de la Dona: descubre estas con sabor latino que tienen guayaba, queso y dulce de leche

Tienen mil formas, colores y sabores. Las donas (o donuts) son un snack que se elevó a la categoría de símbolo patriótico por su particular función en su origen.

A través de su historia, podemos entender también la historia reciente del país. Te contamos todas las curiosidades que las rodean en el tiempo que te comes una, para conmemorar su Día Nacional.

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Nacieron 'por casualidad' hace más de 200 años

Fueron los inmigrantes holandeses que llegaron a la entonces Nueva Ámsterdam (hoy Nueva York) quienes trajeron al país el precedente de las donas. Se trataba de un dulce tradicional llamado olykoeks (que significa pasteles aceitosos).

Eran bolas de masa que se freían en grasa de cerdo hasta que llegaban al punto de dorado, de ahí que derivase a doughnut (masa en forma de nuez). El primer registro escrito que habla de ellas apunta a que el platillo no faltaba en las casas de los migrantes holandeses, tal como recoge el libro 'A History of New York', de Washington Irvin, escrito en 1809:

"(La mesa) Siempre tenía un enorme plato de bolas de masa azucarada, fritas en grasa de cerdo, y llamadas doughnuts u olykoeks, una especie de pastel delicioso, actualmente poco conocido en esta ciudad, excepto en las familias holandesas genuinas”.

Solo tenían un problema y era que no se lograba que el centro de la masa quedase bien cocido sin que se quemase la parte exterior.

En 1847, una descendiente de esas familias holandesas le entregó a su hijo los dulces sin cocinar para que le acompañaran en su largo viaje, era capitán de un barco mercante. Hanson Gregory reveló años más tarde en una entrevista cómo dio con la clave.

Asegura que agarró lo que tenía a la mano, la tapa del pimentero de hojalata del barco, y cortó un agujero en el medio de la masa para que pudiera cocerse de manera uniforme.

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Inventó 'por casualidad' la dona que dos siglos después disfrutamos. Y respecto de su invención, dijo: “Esas donas fueron las mejores que probé en mi vida. No más indigestión, no más plomadas grasosas, sino donas bien cocidas y fritas”.

El papel de las donas como 'munición' en la I Guerra Mundial

En 1917, EEUU entró en la I Guerra Mundial. La comandante nacional Evangeline Booth mandó una misión para poder asistir a los soldados del frente. Del grupo de 250 voluntarios del Ejército de Salvación destacó el ingenio de un grupo de mujeres.

Archivo Salvation Army

Hicieron magia con los escasos ingredientes que tenían: harina, azúcar, grasa de cerdo, levadura en polvo, canela y leche enlatada. Terminaron por llamarlas las ' Doughnuts girls' porque cocinaron en grandes ollas el dulce para darles 'munición' a las tropas.

Archivo Salvation Army



Se convirtieron rápidamente en heroínas de la patria y llegaron a preparar cientos de rosquillas para alimentar a los soldados, poniendo su vida en peligro por los constantes bombardeos.

Archivo Salvation Army



Para rendir un homenaje a la labor de estas mujeres, en 1938 el Ejército de Salvación de Chicago decidió celebrar el Día Nacional de la Dona. Y también lo enfocaron como plan de choque para ayudar a elevar las ventas de pequeños comercios en plena Gran Depresión.

Los felices 20 para el donut

En 1920 comenzó a expandirse de manera vertiginosa. Ese mismo año, un empresario diseñó y fabricó en Nueva York la primera máquina automatizada capaz de hacerlas en cadena. Fue el boom de las donas.

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Empezaron a surgir cadenas y su nombre quedó oficialmente acortado a 'donut', al parecer a juicio de una de estas empresas porque era más fácil de pronunciar para los extranjeros.

1930: Nace el clásico glaseado

Aunque existe mucho secretismo alrededor de la fórmula clásica de la dona, la receta con el sabroso glaseado se atribuye a un chef francés de Nueva Orleans.

El tío del fundador de una de las cadenas de donas más famosas compró la fórmula; y él y su sobrino comenzaron a popularizarla por todo el país.

Los Ángeles, capital mundial de la dona

En la década de los 70, el refugiado camboyano Ted Ngoy huyó del régimen de los Jemeres Rojos y se estableció en California. Observó el auge de las populares donas y decidió apostar por el negocio.

Comenzó a abrir tiendas y contrató a cientos refugiados, que posteriormente adquirieron y operaron sus propios locales. Estos inmigrantes camboyanos popularizaron la icónica caja rosa, que fue otra casualidad, ya que eran las de menor coste.

Así es como sentaron las bases para que se multiplicasen los locales dedicados a las donas que han convertido hoy a la ciudad en capital mundial que ostenta un delicioso récord: ¡tiene más de 1,600 establecimientos! Lo que le da la mayor concentración mundial: hay una tienda por cada 4,000 residentes.

El país que más donas consume

El país número uno en el ránking de amantes de las donas es Canadá. Según un estudio de la radiodifusora pública canadiense CBC, titulado: 'La dona: el bocadillo azucarado nacional no oficial de Canadá', los canadienses consumen un estimado de 1,000 millones de donas cada año.

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Aunque en EEUU se venden cerca de 10,000 millones de donas anuales por su mayor volumen de población, el análisis per cápita demuestra que un canadiense promedio come hasta 5 veces más donas que un estadounidense.