Noticias EEUU ataca dos presuntas ‘narcolanchas’ en el Pacífico; mueren 5 hombres EEUU lanzó ataques en el Pacífico contra dos embarcaciones ligadas al “narcoterrorismo”, dejó cinco muertos y un sobreviviente, según el Comando Sur.

Video Comando Sur anuncia un nuevo ataque mortal contra embarcación en el Caribe; hay cuatro muertos

Las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron este fin de semana a dos embarcaciones en el Océano Pacífico presuntamente vinculadas con el “ narcoterrorismo” , dejando a cinco hombres sin vida y un sobreviviente, según informó el domingo el Comando Sur de EEUU.

A través de un comunicado, se informó que el general Francis L. Donovan ordenó a la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones que, aseguró, eran operadas por supuestas Organizaciones Terroristas Designadas.

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El Comando del Sur indicó que tareas de inteligencia confirmaron que ambas lanchas transitaban por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico Oriental y, presuntamente, estarían involucradas en operaciones del narcotráfico.

En un primer ataque dos “narcoterroristas” fueron abatidos, mientras que uno más logró sobrevivir al primer ataque. En una segunda embarcación, tres presuntos criminales quedaron sin vida.

Applying total systemic friction on the cartels.



On April 11, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted two lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence… pic.twitter.com/sRXTFYCWXu — U.S. Southern Command (@Southcom) April 12, 2026

Luego de los enfrentamientos, reportó el Comando del Sur de los Estados Unidos y se notificó a la Guardia Costera estadounidense para activar el sistema de búsqueda y rescate de la persona sobreviviente.

Comando del Sur tituló su comunicado con leyenda “aplicando fricción sistémica total a los cárteles” y se acompaña de un video en blanco y negro de 34 segundos. En las imágenes se observa una lancha explotando mientras avanza por el agua, seguida de otra detonación similar sobre una segunda embarcación.

Estos recientes ataques se enmarcan en la operación Lanza del Sur, puesta en marcha por Estados Unidos desde septiembre pasado dentro del área de responsabilidad del Comando Sur, que abarca Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

La operación Lanza del Sur fue activada con el objetivo principal de intensificar la presión en torno al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero durante una operación militar ejecutada por Washington.