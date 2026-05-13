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Liberan a la doctora Rubeliz Bolívar tras 32 días detenida por ICE

Por más de un mes, la doctora Rubeliz Bolívar luchó contra su detención. El pasado sábado 11 de abril, la doctora, con su hija de la mano, fue detenida por agentes migratorios cuando intentaba volar de Texas a California para una cita migratoria

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Por:N+ Univision
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Video “Es como si tuvieran a una persona secuestrada”: Esposo de Rubeliz Bolívar, doctora venezolana detenida por ICE

La doctora venezolana Rubeliz Bolívar fue liberada el miércoles 13 de mayo de un centro de detención de inmigración en Texas, luego de 32 días detenida pese a contar con un permiso de trabajo válido.

La doctora Bibi, como le dice su familia, salió del centro de McAllen en una camioneta negra y se dijo agradecida por su liberación.

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"Gracias. No puedo dar declaraciones, voy a ver a mi esposo. Estoy demasiado feliz, estoy muy agradecida con todo el apoyo", dijo a N+ Univision.

La familia de la doctora Bolívar confirmó la liberación, luego de pagar una fianza. No obstante, se registró un retraso debido a un problema en el procesamiento del sistema del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).

A través de Instagram, el esposo Milenko Farías dijo que la doctora es residente de Medicina de Emergencia PGY-1 en Texas y que ha trabajado y vivido legalmente en Estados Unidos durante años.

El caso de la doctora Bibi generó indignación luego de que fue detenida mientras viajaba con su hija de cinco años, Milena, quien es ciudadana estadounidense.

Por más de un mes, la doctora Rubeliz Bolívar luchó contra su injusta detención. El sábado 11 de abril pasado, y con su hija de la mano, fue detenida por agentes migratorios cuando ella intentaba volar de Texas a California.

La doctora Bibi, como le dice su familia, viajaba a California para una cita programada de seguimiento de asilo cuando ambas fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza.

Milena fue separada de su madre, quien quedó sola hasta que su padre logró reencontrarse con ella.

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