Noticias CBP detiene a médico venezolano en Texas pese a trámite de visa J-1 en proceso La detención de Ezequiel Véliz se suma a un escenario donde las políticas migratorias y la necesidad de personal médico coinciden ante una creciente demanda de servicios de salud en el país; permanece bajo custodia en un centro de detención y a la espera de su posible deportación.



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En un contexto de creciente presión por las políticas migratorias en Estados Unidos, el caso de Ezequiel Véliz, médico de 32 años, originario de Venezuela, ha provocado indignación.

El especialista fue detenido el lunes 6 de abril de 2026 en un punto de control en Sarita, en el condado de Kenedy, Texas, mientras viajaba a Houston junto a su pareja, Joseph Williams, ciudadano estadounidense.

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Detienen a médico venezolano en Texas

De acuerdo con CNN y The New York Times, agentes de la Patrulla Fronteriza ( USBP, por sus siglas en inglés), de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP, por sus siglas en inglés), le solicitaron información sobre su estatus migratorio.

Según relató Williams a los citados medios, Véliz explicó que se encontraba en proceso de obtener una nueva visa y presentó documentación. Sin embargo, los agentes le pidieron descender del vehículo para una revisión y posteriormente lo detuvieron por presuntamente haber excedido el tiempo permitido de su visa.

Situación migratoria del médico venezolano

En un comunicado, la CBP informó a CNN que el médico presentó una visa J-1 que, según autoridades estadounidenses, “no califica como un estatus migratorio que le permita estar o permanecer en Estados Unidos”. Actualmente, Véliz permanece bajo custodia en un centro de detención en Texas, en espera de su posible deportación.

El caso ocurre en medio de políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, que han limitado la permanencia y entrada de médicos extranjeros mediante la suspensión de visas, nuevas restricciones por “carga pública” y dificultades en la renovación de permisos de trabajo H1B.

Médico venezolano llegó legalmente al país

Ezequiel Véliz llegó legalmente a Estados Unidos años atrás con el objetivo de fortalecer su formación académica. Logró integrarse como residente en UT Health Rio Grande Valley, el sistema académico y de práctica clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas Rio Grande Valley ( UTRGV).

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Ahí se desempeñaba como médico, atendiendo a pacientes -en su mayoría estadounidenses- con enfermedades crónicas, como la diabetes. A inicios de 2026, su autorización de trabajo expiró mientras permanecía a la espera de la resolución de su trámite migratorio.

Escasez de médicos en Estados Unidos

La detención ocurre en un contexto en el que Estados Unidos enfrenta una escasez de personal sanitario. De acuerdo con American Medical Association ( AMA), existe una necesidad urgente de profesionales para cubrir la demanda en atención primaria y salud mental.

Por su parte, la Administración de Recursos y Servicios de Salud ( HRSA, por sus siglas en inglés) estima un déficit de más de 19,000 médicos en estas áreas a nivel nacional.

La detención del médico venezolano se suma a un escenario donde las políticas migratorias y la necesidad de personal médico coinciden, en medio de una creciente demanda de servicios de salud en todo el país.

JICM