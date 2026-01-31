Noticias EEUU alerta a sus ciudadanos por balaceras en distintas zonas en Puerto Príncipe, Haití A través de la página oficial de la Embajada, dio a conocer a sus ciudadanos sobre las operaciones de seguridad en curso

La Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, Haití informó acerca de intensos tiroteos en la zona.

A través de la página oficial de la Embajada, dio a conocer a sus ciudadanos sobre las operaciones de seguridad en curso al norte y al sur de dicha ciudad.

Asimismo, el personal del gobierno de los Estados Unidos ha suspendido todos sus movimientos y se mantiene abierto para atender servicios de emergencia.

¿Qué acciones se recomiendan hacer?

Algunas de las recomendaciones que se dan para los ciudadanos son que eviten acercarse al área y que estén constantemente monitoreando los medios locales.