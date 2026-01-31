estados unidos

Juez federal determina que operativos migratorios continúen en Minnesota

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, junto con otros funcionarios locales y del estado, había solicitado a la corte una orden de emergencia para frenar los operativos migratorios

Una jueza federal determinó este sábado que los operativos migratorios a gran escala del gobierno de Donald Trump en Minnesota pueden continuar por ahora, sin ser detenidos por una orden judicial.

La jueza de distrito Katherine Menéndez reconoció en su fallo que “los demandantes han demostrado claramente que la Operación Metro Surge ha tenido, y probablemente seguirá teniendo, consecuencias profundas e incluso desgarradoras para el estado de Minnesota, las Ciudades Gemelas y sus habitantes”. Sin embargo, añadió que “no son los únicos daños que hay que tener en cuenta” y citó jurisprudencia que indica que una orden que impida al Gobierno federal aplicar la ley federal causaría “un daño significativo para el Gobierno”.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, junto con otros funcionarios locales y del estado, había solicitado a la corte una orden de emergencia para frenar los operativos migratorios, tras intensas protestas y la creciente tensión social. Estas acciones se produjeron luego de que agentes federales dispararan y causaran la muerte de dos ciudadanos estadounidenses —Alex Pretti y Renee Nicole Good, ambos de 37 años, durante confrontaciones relacionadas con la presencia de agentes en Minneapolis.

