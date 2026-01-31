Noticias Nuevo shutdown ¿Por qué hay cierre de gobierno en Estados Unidos y cómo afecta a los mexicanos? La Cámara no volverá a reunirse hasta el lunes, lo que garantiza que la financiación caduque para ciertos sectores del gobierno, al menos temporalmente

Este sábado 31 de enero, el cierre parcial del gobierno de EEUU es diferente al de otoño, ya que no se estima que dure mucho.

Cabe mencionar que la Cámara de Representantes intentará aprobar rápidamente la legislación de financiación cuando los legisladores regresen el lunes, lo que pondría fin al cierre.

A continuación te contamos por qué hay otro cierre y cómo afecta a los mexicanos.

¿Por qué hay otro cierre?

La financiación gubernamental se había dado sin ningún contratiempo, pero la muerte a tiros de dos ciudadanos de Estados Unidos, Alex Pretti y Renée Good, cambió las cosas.

Los demócratas indignados por la muerte de los manifestantes exigieron uno de los seis proyectos de ley de financiación restantes y afirmaron que el proyecto de ley debe incluir cambios en la aplicación de leyes de inmigración.

Esto incluiría un código de conducta para los agentes federales y que se vean obligados a mostrar sus identificaciones.

La Cámara no volverá a reunirse hasta el lunes, lo que garantiza que la financiación caduque para ciertos sectores del gobierno, al menos temporalmente.

¿Ha habido cierres u otros cierres de fin de semana anteriormente?

Sí, y no fueron visibles; tal fue el caso en el primer mandato de Donald Trump.

Tras unas disputas acerca de la protección de los migrantes, terminó como resultado en un cierre de fin de semana. Varios empleados federales fueron suspendidos o trabajaron sin sueldo; sin embargo, el Seguro Social y Medicare permanecieron sin interrupciones.

¿Cómo afecta a México el nuevo shutdown?

Realmente, el problema no es el cierre en sí, sino en cuánto dura, ya que puede afectar en diferentes ámbitos.

El primer caso es el de las visas y migración, porque los trámites continuarían a ritmos más lentos y, en el caso de que la agencia sea financiada con presupuesto del gobierno, como certificaciones laborales, se verían totalmente frenados.

Otro inconveniente para los mexicanos podría ser el caso de las aduanas, porque los puertos seguirán abiertos, pero el personal puede estar trabajando sin ninguna paga y con ello alentar todos los procesos al recortar turnos.

¿Qué financiación se ve afectada?

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, la falta de financiación afecta al Pentágono y a sus agencias como el Departamento de Transporte y el DHS.

Finalmente, el cierre afectó a los que viajan por las demoras y ahora con las interrupciones de los viajes aéreos. Ya que uno de los proyectos de gastos que esperan la aprobación de la Cámara es el Departamento de Transporte.

Una de las operaciones de FEMA, como la capacidad de emitir o renovar pólizas del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones , se pausarían.