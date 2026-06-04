Noticias Tragedia en Texas: muere un estudiante hispano en el garaje de su casa en un hecho que involucra a un policía Las autoridades mantienen abierta una investigación independiente; los Texas Rangers y la Fiscalía del Distrito Penal del Condado de Brazoria participan en las indagatorias para esclarecer la muerte del universitario

Video Familia de joven hispano baleado por la policía en Texas exige justicia y publica video

Lo que comenzó como una noche de amigos terminó en una tragedia que hoy mantiene a una comunidad entera esperando respuestas. John Gabriel Mendoza Jr., un joven de 18 años que acababa de concluir su primer año en la Universidad Estatal de Texas, regresó a la ciudad Lake Jackson en el condado Brazoria para pasar el verano con su familia.

Horas después de salir con dos amigos cercanos, perdió la vida dentro del garaje de su propia casa tras una persecución policial que culminó con un disparo mortal.

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La muerte del estudiante ocurrió poco después de la medianoche del 1 de junio de 2026; su padre, John Mendoza, relató a medios locales que se encontraba dormido cuando ocurrió el tiroteo. Aunque estaba dentro de la vivienda, asegura que no tiene claro cómo ocurrieron los hechos.

Hasta ahora no ha recibido información directa de los investigadores ni comunicación de la Oficina del Sheriff del Condado de Brazoria.

Frente a la residencia familiar, un memorial recuerda al joven universitario. Para su padre, el dolor sigue siendo difícil de asimilar. “No puedo creerlo... No puedo vivir sin mi hijo”, expresó.

Persecución termina en tragedia en Texas

Según el relato del señor Mendoza, su hijo y dos amigos habían salido de un parque donde realizaban ejercicio cuando un agente policial intentó detener el vehículo que conducía cerca de la carretera FM 2004, en Lake Jackson. Sin embargo, el universitario no se detuvo y continuó su trayecto hasta su domicilio, ubicado a aproximadamente dos millas del lugar.

Un video de vigilancia difundido posteriormente muestra el automóvil del joven hispano ingresando al vecindario durante una breve persecución. Segundos después, se escucha un único disparo.

De acuerdo con el padre de la víctima, el estudiante estaba sentado dentro de su vehículo en el garaje cuando recibió el impacto por parte del agente policial. También sostiene que el joven se encontraba desarmado y no representaba ninguna amenaza para los agentes.

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“En cualquier otra situación, alguien habría sido arrestado por este asesinato. Mi hijo fue ejecutado. No había motivo para que sacara su arma”, afirmó.

Investigan muerte de John Gabriel Mendoza en Brazoria

Mientras la familia exige justicia, las autoridades mantienen abierta una investigación independiente. El sheriff del Condado de Brazoria, Bo Stallman, informó el 3 de junio que desde el inicio solicitó que los Texas Rangers y la Fiscalía del Distrito Penal del Condado de Brazoria asumieran las pesquisas para garantizar objetividad y evitar cualquier interferencia.

El funcionario reconoció las inquietudes de la comunidad y señaló que la Oficina del Sheriff cooperará plenamente con la investigación, aunque evitó pronunciarse sobre detalles específicos debido a que el caso sigue activo.

La Universidad Estatal de Texas también expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de clase del estudiante.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del agente involucrado ni han informado si enfrentará alguna consecuencia. Mientras tanto, la familia Mendoza espera que la investigación determine exactamente qué ocurrió aquella madrugada y si hubo responsabilidad en la muerte del joven de 18 años.

“Espero que hagan lo que saben que es correcto”, dijo su padre. “Fue un acto sin sentido que no debería haber ocurrido”.