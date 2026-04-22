Familias migrantes Una caravana de migrantes parte de una ciudad del sur de México, pero muchos ya no sueñan con la frontera de Estados Unidos Cientos de migrantes, la mayoría procedentes de Haití, partieron a pie el martes de la ciudad de Tapachula, en el sur de México, en busca de mejores condiciones de vida en otros lugares de México

Video Nueva caravana migrante parte desde México: busca llegar a EEUU antes de que Trump tome el poder

Las caravanas de migrantes, como la que partió de Tapachula, solían tener como destino la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, muchos de los migrantes que salieron de Tapachula el martes afirmaron haber perdido la esperanza de llegar a Estados Unidos debido a las restricciones impuestas por la administración Trump a los solicitantes de asilo.

En cambio, los migrantes manifestaron su deseo de establecerse en grandes ciudades mexicanas, donde podrían encontrar trabajo y presentar solicitudes de asilo. Algunos de ellos comentaron que no habían recibido respuesta a sus solicitudes de asilo en Tapachula, a pesar de haber pasado meses en esa pequeña ciudad cercana a la frontera de México con Guatemala.

PUBLICIDAD

“Estados Unidos ya no es una opción para nosotros”, dijo Jerry Gabriel, un migrante haitiano de 29 años. “Solo queremos llegar a Ciudad de México, Monterrey, Tijuana o algún otro lugar donde podamos vivir”.

En marzo, otro grupo de varios cientos de migrantes partió a pie desde Tapachula. Pero la caravana se disolvió después de 12 días de marcha, luego de que los migrantes llegaran a un acuerdo con los funcionarios de inmigración mexicanos.

Durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024, se han registrado 18 caravanas de migrantes que partieron de Tapachula. Ninguna de ellas logró llegar más allá del estado sureño mexicano de Oaxaca.