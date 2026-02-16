Noticias

¿A qué hora exacta será el eclipse solar anular del 17 de febrero y cuánto durará?

El fenómeno ocurrirá durante la madrugada o las primeras horas de la mañana, dependiendo del punto de observación.

Por:N+ Univision
Este martes 17 de febrero, la Luna se alineará con el Sol para crear un "Anillo de Fuego" en el cielo. A diferencia de un eclipse total, en un eclipse anular la Luna se encuentra cerca de su apogeo (el punto más lejano de la Tierra), por lo que se ve más pequeña y no logra cubrir el disco solar por completo.

¿A qué hora inicia y termina el eclipse?

De acuerdo con los cálculos de la NASA y centros astronómicos internacionales , el evento se desarrollará en las siguientes etapas:

  • Inicio del eclipse parcial: 09:56 UTC
  • Inicio de la fase anular (Anillo de Fuego): 11:42 UTC
  • Punto máximo del eclipse: 12:12 UTC
  • Fin de la fase anular: 12:41 UTC
  • Fin del eclipse parcial: 14:27 UTC

Desde Nueva York a la Ciudad de México

El fenómeno ocurrirá durante la madrugada o las primeras horas de la mañana, dependiendo del punto de observación. Estos son los horarios locales para el punto máximo (cuando el anillo es más visible):

  • Nueva York/Miami (EST): 7:12 a.m.
  • Ciudad de México (CST): 6:12 a.m.
  • Los Ángeles (PST): 4:12 a.m.
  • Punta Arenas, Chile: 9:12 a.m.
  • Buenos Aires, Argentina: 9:12 a.m.

¿Cuánto durará el "Anillo de Fuego"?

La duración total del fenómeno, desde que la Luna empieza a rozar el Sol hasta que se retira por completo, será de 4 horas y 31 minutos.

Sin embargo, la fase de anularidad (el momento preciso en que se ve el anillo brillante) será mucho más breve, pues tendrá una duración máxima de 2 minutos y 20 segundos en los puntos de mejor visibilidad.

