¿Cómo estar preparado ante la advertencia de inundaciones repentinas por tormenta invernal?

El potente sistema de tormentas del Pacífico está transportando humedad hacia California, lo que provoca fuertes lluvias y nieve en las montañas.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Video Tormentas activan advertencias de evacuación en el sur de California

Una poderosa tormenta invernal está azotando California, dejando a su paso actividad eléctrica, vientos huracanados y una amenaza latente para millones de residentes: las inundaciones repentinas.

El potente sistema de tormentas del Pacífico está transportando humedad hacia California, lo que provoca fuertes lluvias y nieve en las montañas. Este sistema se adentrará en el interior esta noche y hasta el martes, lo que aumentará la probabilidad de precipitaciones en la región. Mientras que otro sistema se adentrará en tierra el miércoles.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ya ha movilizado a los equipos de emergencia, mientras que en las zonas recientemente devastadas por incendios forestales, el temor no es solo el agua, sino los peligrosos flujos de lodo y escombros.

Caída de nieve récord y carreteras colapsadas

El impacto de la tormenta se siente con fuerza desde la costa hasta la Sierra Nevada. Se pronostican hasta 2.4 metros de nieve en zonas como el norte del condado de Shasta y la Interestatal 5, lo que podría hacer los viajes "imposibles" hasta el miércoles.

Adicionalmente, accidentes en la I-80 cerca de Nevada y árboles caídos en la US-101 en Santa Bárbara han paralizado el tráfico.

Mientras California se inunda, estados como Colorado, Texas y Nuevo México enfrentan alertas rojas por incendios debido a vientos de hasta 96 km/h y sequedad extrema.

¿Qué hacer ante la advertencia de inundaciones repentinas?

Si usted vive en una zona bajo vigilancia o advertencia de inundación, la Oficina de Servicios de Emergencia de California y testimonios de residentes sugieren las siguientes medidas críticas:

  • Zanjas de desviación: Si su terreno lo permite, cave zanjas para dirigir el agua hacia la calle y lejos de los cimientos.
  • Barreras físicas: Coloque barreras de madera, metal o sacos de arena en puertas y puntos bajos para frenar el lodo.
  • Respete las órdenes de evacuación: Si las autoridades emiten una advertencia, no espere a que la lluvia sea intensa para salir.
  • Prepare un kit de emergencia para el auto: Dadas las condiciones en las carreteras de montaña y la baja visibilidad, lleve cadenas, mantas térmicas, agua y comida no perecedera.
"El invierno demostrará que aún no ha terminado", advirtió la Oficina del Sheriff del Condado de Shasta, instando a la población a no bajar la guardia a pesar del clima templado que marcó el inicio de 2026.
