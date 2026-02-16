Noticias ¿De qué murió Robert Duvall? Esta es la causa de muerte del actor de 'El Padrino' La muerte del actor Robert Duvall causó conmoción en el gremio cinematográfico, ¿de qué murió?

El actor Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en ' El Padrino' y brilló en el papel de un coronel loco por el surf en ' Apocalipsis Ahora', falleció a los 95 años, lo que generó gran conmoción entre la comunidad de Hollywood.

La muerte del histrión fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, a través de Facebook.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo", dijo.

Aunque hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte de Duvall, Luciana compartió que falleció en paz y en su casa.

“ Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, era un actor ganador del Premio de la Academia, un director y un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y su capacidad para mantener el honor.

"Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una gran comida y por ser el centro de atención. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban", agregó.

Al cumplir 90 años, Duvall ofreció una entrevista a People y compartió que se encontraba priorizando su bienestar en la vejez y tratando de mantenerse en forma con la ayuda de su esposa.

"¿Lo que más amo? No sé si amo algo, pero el día a día con mi maravillosa esposa. Ella me cuida, tengo buenos amigos y trato de hacer ejercicio y mantenerme en forma", externó el actor en su cumpleaños.

Se despiden famosos de Robert Duvall

Tras darse a conocer la muerte de Robert Duvall, estrellas como Viola Davis, Michael Keaton, Adam Sandler y el codirector de Netflix, Ted Sarandos, recordaron al actor como una persona maravillosa en sus redes sociales.

"Otro amigo cae. Actuamos con él y nos hicimos amigos. Compartimos una tarde genial en mi porche hablando de caballos. Era la grandeza personificada como actor", escribió Keaton.

¿Quién fue Robert Duvall?

Robert Duvall consolidó una gran carrera en Hollywood de más de 6 décadas; el primero de sus grandes papeles en el séptimo arte fue con la cinta 'Matar a un ruiseñor' en 1962, pero fue 10 años después con la cinta 'El Padrino', donde interpretó al famoso abogado Tom Hagen, que se convirtió en uno de los intérpretes más solicitados de Hollywood.

Fue nominado al Óscar como actor de reparto por 'El Padrino', pero una disputa por dinero lo llevó a rechazar la tercera entrega de ' El Padrino'; tiempo después, Duvall se quejó públicamente de que le ofrecían menos dinero que a sus coprotagonistas.

Después de 'El Padrino' hizo una variedad de papeles, entre ellos a un ejecutivo corporativo matón en 'Network' (1976), y a un oficial de la marina que trata a su familia como soldados en 'El Don del Coraje' (1979).

Duvall ganó un Oscar en 1984 por su papel protagónico como el atribulado cantante y compositor Mac Sledge en ' Tender Mercies', un premio que aceptó vestido con un esmoquin vaquero y corbata western.

Ya a mediados de la década de 1980, recibió una nominación al Óscar de reparto como el personaje del título del estreno de 2014 'The Judge', en la que se le acusa de causar una muerte en un accidente de atropello y fuga.

La crítica de cine Elaine Mancini describió en una ocasión a Duvall como "el actor más técnicamente competente, el más versátil y el más convincente en la pantalla en Estados Unidos".

Duvall solía decir que su papel favorito fue en una miniserie de televisión de 1989: el curtido y sarcástico guardabosques de Texas reconvertido en vaquero Augustus McCrae en 'Lonesome Dove', basada en la novela de Larry McMurtry.

¿Cuál fue el último filme de Robert Duvall?

El último proyecto de Robert Duvall en Hollywood fue en 2022 con la cinta ' Los crímenes de la Academia', con la que compartió crédito con Christian Bale y Gillian Anderson.

En este filme, Duvall interpretó a Jean Pepe, un experto local que ayuda al detective Augustus Landor en la investigación de unos asesinatos ocurridos en una academia militar.

