Cambiar Ciudad
aviación

Qué es un 'dutch roll', el grave fenómeno ocurrido en un vuelo de Southwest que expone de nuevo a Boeing

La Administración Federal de Aviación anunció el jueves que está investigando las causas de un peligroso incidente que tuvo lugar el pasado 25 de mayo durante un vuelo de Southwest Airlines entre las ciudades de Phoenix Arizona y Oakland, California, que involucró una rara ocurrencia dinámica conocida en el mundo de la aviación como 'dutch roll'.

Univision picture
Por:Univision
Video Starship y Starliner: una semana de éxitos en la carrera espacial entre SpaceX y Boeing

Un avión Boeing 737 Max 8 experimentó un problema de estabilidad potencialmente grave a 32,000 pies de altura conocido como el dutch roll (balanceo holandés) antes de lograr aterrizar de manera segura en el aeropuerto de Oakland en California.

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el jueves que está investigando las causas del incidente que tuvo lugar el pasado 25 de mayo durante un vuelo de Southwest Airlines tras salir de Phoenix, Arizona.

Notas Relacionadas

Los problemas de Boeing, bajo escrutinio del Congreso este miércoles: críticos de la compañía (incluidos dos denunciantes) testifican en el Senado

Los problemas de Boeing, bajo escrutinio del Congreso este miércoles: críticos de la compañía (incluidos dos denunciantes) testifican en el Senado

Tecnología
4 min

¿En qué consiste el dutch roll y por qué es potencialmente grave?

PUBLICIDAD

De acuerdo a un informe preliminar de la FAA, menos de una hora después de despegar del aeropuerto de Phoenix, el avión comenzó a mover su nariz hacia los lados y a balancearse de un lado al otro incontroladamente.

Más sobre aviación

Gobierno de Trump permite a Boeing evadir responsabilidad penal por accidentes del 737 Max que dejaron más de 300 muertos
3 mins

Gobierno de Trump permite a Boeing evadir responsabilidad penal por accidentes del 737 Max que dejaron más de 300 muertos

Estados Unidos
Lo que se sabe del accidente de un avión privado que se estrelló en un barrio de San Diego
5 mins

Lo que se sabe del accidente de un avión privado que se estrelló en un barrio de San Diego

Estados Unidos
Quiénes son los fallecidos en el accidente de la avioneta que se estrelló en barrio de San Diego
3 mins

Quiénes son los fallecidos en el accidente de la avioneta que se estrelló en barrio de San Diego

Estados Unidos
Hallan dos cadáveres en el tren de aterrizaje de un avión de JetBlue
1 mins

Hallan dos cadáveres en el tren de aterrizaje de un avión de JetBlue

Estados Unidos
Trabajadores de Boeing ponen fin a su huelga tras más de 7 semanas al votar a favor de nuevo contrato
4 mins

Trabajadores de Boeing ponen fin a su huelga tras más de 7 semanas al votar a favor de nuevo contrato

Estados Unidos
La sonada multa de $4 millones que le puso EEUU a la aerolínea alemana Lufthansa por el trato a unos pasajeros judíos
2 mins

La sonada multa de $4 millones que le puso EEUU a la aerolínea alemana Lufthansa por el trato a unos pasajeros judíos

Estados Unidos
La muerte de un piloto en pleno vuelo que llevó a un aterrizaje de emergencia en Nueva York
2 mins

La muerte de un piloto en pleno vuelo que llevó a un aterrizaje de emergencia en Nueva York

Estados Unidos
Esto es lo que puedes hacer si tu vuelo se retrasó o canceló por el colapso informático global
2 mins

Esto es lo que puedes hacer si tu vuelo se retrasó o canceló por el colapso informático global

Estados Unidos
"Escondieron piezas defectuosas de los 737 Max": Senado publica nuevas revelaciones de informante de Boeing
4 mins

"Escondieron piezas defectuosas de los 737 Max": Senado publica nuevas revelaciones de informante de Boeing

Estados Unidos
El brusco descenso de un Boeing 737 de Southwest que investiga la FAA: voló a apenas 400 pies sobre el océano
2 mins

El brusco descenso de un Boeing 737 de Southwest que investiga la FAA: voló a apenas 400 pies sobre el océano

Estados Unidos

Según un documento explicativo de la FAA, el 'dutch roll' ocurre cuando "una oscilación lateral y una oscilación direccional se acoplan dinámicamente". Según la agencia, aunque el dutch roll es “dinámicamente estable, no es seguro en un avión de pasajeros debido a su naturaleza oscilatoria”.

Según la agencia reguladora, "la nariz del avión dibuja un ocho" cuando ocurre un dutch roll.

La FAA explica que se trata de un fenómeno dinámico poco común, especialmente en los aviones modernos, cuyos diseños incorporan características para evitarlos. Aun así, el entrenamiento de los pilotos comerciales incluye medidas para controlar este tipo de incidentes como las tomadas por los pilotos del 737 de Southwest.

Los Boeing 737 Max 8 son aviones de fabricación reciente, cuyo primer ejemplar fue entregado en 2017. Según reportes, el avión involucrado en el incidente tenía solo dos años de fabricado.

Según la FAA, una inspección posterior al vuelo reveló daños en una unidad de control de energía del sistema que controla los movimientos del timón en la cola del avión. Según el informe preliminar de la agencia reguladora, se trata de un daño “sustancial”.

Ninguno de las 181 personas a bordo, incluyendo dos tripulantes y cuatro asistentes de cabina, sufrieron lesiones durante el incidente.

PUBLICIDAD

Continúan los problemas de Boeing

Este nuevo incidente representa un revés para Boeing en su intento de recuperar la confianza tanto del público como de los entes reguladores, desde que dos aviones Boeing 737 de Lion Air y Ethiopian Airlines, se estrellaron en 2018 y 2019 respectivamente, matando a un total de 346 personas.

En enero, un Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines perdió un panel de su fuselaje en pleno vuelo, renovando el escrutinio del público y las autoridades sobre la aeronave, el modelo comercial más vendido de la compañía.

Complicando más su situación, el fabricante de aviones estadounidense anunció el jueves que llevará a cabo inspecciones adicionales de algunos de sus 787 Dreamliner, el más moderno de sus aviones de pasajeros de cuerpo ancho, después de revelar que los sujetadores en los fuselajes pueden haber sido instalados incorrectamente.

Según un comunicado de Boeing, el defecto solo afecta a aeronaves que aún no han sido entregadas a sus compradores y los 787 Dreamliners actualmente en servicio son seguros, aunque planea determinar si las aerolíneas con aviones en operación deben tomar alguna medida.

Este es el problema más reciente que se ha conocido sobre la fabricación del 787, después de que el mes pasado, la FAA anunció el inicio de una investigación sobre la posible omisión de inspecciones clave en la fabricación de esa aeronave y la falsificación de informes certificando que tales inspecciones habían sido llevadas a cabo.

Video Departamento de Justicia afirma que Boeing violó acuerdo de seguridad tras mortales accidentes del 737 Max
Relacionados:
aviaciónAdministración Federal de Aviación (FAA)AvionesSouthwest Airlines IncidentesBoeing

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD