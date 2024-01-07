Dos factores ayudaron a que no fuese peor el incidente en el avión de Alaska Airlines que perdió fuselaje en pleno vuelo

Video Un agujero en pleno vuelo: así fue el terrorífico momento en que una ventana se desprendió de un avión de pasajeros

La escena dentro de un avión de Alaska Airlines que perdió un panel en pleno vuelo el pasado viernes tuvo que haber sido aterradora: la cabina rápidamente se despresurizó y cayeron mascarillas de oxígeno del techo. Muchas cosas salieron volando. Sin embargo, a pesar del horror vivido, el incidente pudo haber sido mucho más grave.

Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) explicó en conferencia de prensa la noche del sábado que al menos dos elementos evitaron que hubiera ocurrido una tragedia: los asientos adyacentes al panel que se desprendió de la aeronave no estaban ocupados y el hecho de que ocurriera poco después del despegue, sin haber alcanzado todavía la altitud de crucero, hizo que en ese momento todavía los pasajeros llevaran puestos sus cinturones de seguridad.

"Somos muy, muy afortunados de que esto no terminara en algo más trágico", declaró Homendy. "No había nadie sentado en (los asientos) 26A y 26B" cercanos al panel conocido como 'door plug', agregó. Este tipo de panel se supone que permanezca cerrado cuando la presión dentro del avión es diferente a la del exterior, explica la empresa del sector One Monroe Aerospace. En vuelos más grandes se utiliza en su lugar una puerta habilitada como salida de emergencia.

El vuelo 1282 de Alaska Airlines llevaba a 177 personas a bordo de un Boeing 737 Max 9: 171 pasajeros y seis tripulantes. Había despegado hacía unos 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Portland cuando a las 6:38 pm, a 16,000 pies de altura, se desató el caos después de que reventara un panel de la aeronave, dejando un gran agujero.

Al momento, el respaldo del asiento 26A desapareció por completo, a medida que la cabina se despresurizaba rápidamente.

El vuelo se dirigía al Aeropuerto Internacional de Ontario, en el condado de San Bernardino, California. Pero regresó a Portland e hizo un aterrizaje de emergencia. A pesar de todo, ningún pasajero sufrió heridas graves. Algunos tuvieron que ser atendidos por lesiones menores.

Homendy destacó que la situación pudo haber sido muy diferente si el panel hubiese 'reventado' a 35,000 pies, ya con altitud de crucero y posiblemente con pasajeros de pie, caminando, usando el baño y manipulando sus equipajes.

Investigan el incidente y buscan el panel desprendido del avión

Hasta la noche del sábado, las autoridades seguían buscando la puerta desprendida, que creen que pudo haber caído a tierra en algún punto de la comunidad de Cedar Hills, a unas 7 millas al oeste del centro de Portland.

Durante la conferencia de prensa, Homendy solicitó la colaboración del público para encontrar la pieza del fuselaje y otros componentes del avión de Alaska Airlines como parte de la investigación.

Los investigadores buscan observar la estructura de la pieza y cómo fue fijada, además del sistema de presurización de aire del avión, detalló Homendy. Por el momento, los expertos revisan los registros de mantenimiento de la aeronave y otros componentes.

Los Boeing 737 Max 9, otra vez en tierra

Tras el incidente, Alaska Airlines anunció que iba a dejar en tierra todos sus Boeing 737 Max 9 para inspeccionarlos y, el sábado, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó mantener en tierra 171 aviones de este tipo para realizar "inspecciones inmediatas".

Horas después, Alaska Airlines dijo que había inspeccionado y autorizado el uso de 18 de sus Boeing 737 Max 9, pero que los mantendría en tierra hasta que las inspecciones de la aerolínea fueran aprobadas por la FAA. Estas medidas de precaución obligaron a la aerolínea a cancelar 160 vuelos.

No solo Alaska Airlines está afectada. United Airlines tiene 79 Boeing 737 Max 9 y suspendió temporalmente el servicio en todos ellos, según informó la propia aerolínea el sábado, que añadió que estaban trabajando para trasladar los vuelos afectados a otros aviones.

