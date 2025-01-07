Cambiar Ciudad
Pena de muerte

Por qué dos reos condenados a muerte rechazan el perdón presidencial de Biden

Ambos hombres forman parte de un grupo de 37 reclusos condenados a muerte por el sistema de justicia federal, cuyas penas fueron conmutadas por cadena perpetua sin libertad condicional el mes pasado por el presidente Joe Biden.

Por:Univision
Video Biden realiza el acto de clemencia más grande en un solo día en la historia moderna de EEUU

Dos presos federales cuyas sentencias de muerte fueron conmutadas el mes pasado por el presidente Joe Biden presentaron mociones de emergencia el 30 de diciembre solicitando órdenes judiciales para bloquear la conmutación de sus sentencias de muerte.

Se trata de Shannon Agofsky y Len Davis, reclusos ambos en la prisión federal de Terre Haute, Indiana, quienes forman parte de un grupo de 37 reclusos condenados a muerte por el sistema de justicia federal, cuyas sentencias fueron conmutadas por cadena perpetua sin libertad condicional el mes pasado por Biden.

PUBLICIDAD

Por su parte, Len Davis, de 60 años de edad, fue condenado a muerte por el asesinato en 1994 de una mujer que había presentado una denuncia civil en su contra, acusándolo de golpear a un adolescente en su vecindario cuando era oficial de policía de Nueva Orleans. Los fiscales alegaron que Davis había contratado a un traficante de drogas para matar a la denunciante.

El caso de Davis había sido tomado por la jurisdicción federal por la violación de los derechos civiles de la víctima.

En su moción ante una corte federal, los abogados de Agofsky explican que "conmutar su sentencia ahora, mientras el acusado mantiene un litigio activo en la corte, es despojarlo de la protección del escrutinio intensificado".

"Esto constituye una carga indebida y deja al acusado en una posición de injusticia fundamental que diezmaría sus procedimientos de apelación pendientes", agrega el escrito, que fue reportado inicialmente por NBC News.

Por “escrutinio intensificado”, los abogados de Agofsky se refieren al proceso legal a través del cual los tribunales examinan casos como las apelaciones de pena de muerte con mayor rigurosidad, a fin de detectar errores que podrían llevar a una ejecución injusta.

El escrito de los abogados de Davis dice que su representado "siempre ha mantenido su inocencia y ha argumentado que el tribunal federal no tenía jurisdicción para juzgarlo por delitos contra los derechos civiles" y agrega que mantener la sentencia de muerte en su contra podría llamar "la atención sobre la abrumadora mala conducta" que alegan cometieron los fiscales durante el juicio de Davis.

Qué llevó a Biden a perdonar a más condenados a muerte que ningún otro presidente

Durante el gobierno de Biden, el Departamento de Justicia ordenó una moratoria de las ejecuciones federales.

Pero a lo largo de su campaña, el hoy presidente electo Donald Trump prometió reanudar las ejecuciones federales y expandir la elegibilidad para la pena capital, incluyendo a aquellos inmigrantes que maten a ciudadanos estadounidenses y a los condenados por tráfico de drogas y personas.

" Estoy más convencido que nunca de que debemos detener el uso de la pena de muerte a nivel federal", dijo Biden en una declaración el mes pasado al anunciar las conmutaciones. "En buena conciencia, no puedo dar un paso atrás y dejar que una nueva administración reanude las ejecuciones que detuve".

La acción de Biden, que constituye el mayor número de concesiones de clemencia a condenados a muerte otorgadas por presidente alguno, abarcó a todos los reclusos condenados a muerte en el sistema de justicia federal, con solo tres excepciones.

Los reos que aún permanecen en el pasillo de la muerte federal son: Dzhokhar Tsarnaev, condenado a muerte por el ataque terrorista con explosivos del maratón de Boston de 2013, Dylann Roof, el atacante en el tiroteo masivo de 2017 en una iglesia en Carolina del Sur en 2017, y Robert Bowers, detrás del tiroteo masivo en una sinagoga de Pittsburgh en 2018.

