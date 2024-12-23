Biden conmuta la pena a 37 de 40 reos federales en el corredor de la muerte

Video ¿Qué es un indulto presidencial? Te explicamos en qué consiste la decisión que tomó Biden para su hijo Hunter

El presidente Joe Biden conmutó las sentencias de 37 de las 40 personas en el corredor de la muerte federal, convirtiendo sus castigos en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, apenas semanas antes de que el presidente electo Donald Trump, un defensor abierto de la expansión de la pena capital, asuma el cargo.

La medida perdona la vida a presos condenados por homicidios, incluidos los asesinatos de policías y militares, de personas que se encuentran en territorio federal y de las implicadas en atracos mortales a bancos o en tratos con narcotraficantes, así como los homicidios de guardias o presos en instalaciones federales.

PUBLICIDAD

Esto significa que solo tres reclusos federales aún enfrentan la ejecución. Ellos son Dylann Roof, quien llevó a cabo los asesinatos racistas de 2015 de nueve miembros negros de la Iglesia Madre Emanuel AME en Charleston, Carolina del Sur, el bombardero del Maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev y Robert Bowers, quien disparó fatalmente a 11 congregantes en la Sinagoga Tree of Life de Pittsburgh en 2018, el ataque antisemita más mortal en la historia de Estados Unidos.

“He dedicado mi carrera a reducir el crimen violento y asegurar un sistema de justicia justo y efectivo”, dijo Biden en un comunicado. “Hoy, estoy conmutando las sentencias de 37 de las 40 personas en el corredor de la muerte federal a cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad condicional. Estas conmutaciones son consistentes con la moratoria que mi gobierno ha impuesto sobre las ejecuciones federales, en casos que no sean de terrorismo y asesinatos masivos motivados por odio”.

“No se equivoquen: condeno a estos asesinos, lamento a las víctimas de sus actos despreciables y sufro por todas las familias que han padecido una pérdida inimaginable e irreparable”, dijo Biden en el comunicado. “Pero guiado por mi conciencia y mi experiencia como defensor público, presidente del Comité Judicial del Senado, vicepresidente y ahora presidente, estoy más convencido que nunca de que debemos detener el uso de la pena de muerte a nivel federal”.

De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, "en las próximas semanas, el Presidente tomará medidas adicionales para brindar segundas oportunidades significativas y continuará revisando indultos y conmutaciones adicionales".

PUBLICIDAD

Joe Biden contra la pena de muerte federal

El gobierno de Biden en 2021 anunció una moratoria sobre la pena capital federal para estudiar los protocolos utilizados, lo que suspendió las ejecuciones durante su mandato. Pero Biden en realidad había prometido ir más allá en el tema en el pasado, comprometiéndose a terminar con las ejecuciones federales sin las salvedades por terrorismo y asesinatos masivos motivados por odio.

Mientras se postulaba para presidente en 2020, el sitio web de la campaña de Biden decía que él “trabajaría para aprobar legislación para eliminar la pena de muerte a nivel federal e incentivar a los estados a seguir el ejemplo del gobierno federal.”

Biden lanzó un golpe político a Trump, diciendo: “En buena conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que un nuevo gobierno reanude las ejecuciones que yo detuve”.

El presidente demócrata enfrentó recientemente presión de grupos de defensa instándolo a actuar para hacer más difícil que Trump aumente el uso de la pena capital para los reclusos federales. El anuncio del presidente también llega menos de dos semanas después de que conmutó las sentencias de aproximadamente 1,500 personas que fueron liberadas de prisión y colocadas en confinamiento domiciliario durante la pandemia de covid-19, y de 39 otras condenadas por delitos no violentos, el acto de clemencia más grande en un solo día en la historia moderna.

El anuncio también siguió al indulto postelectoral que Biden otorgó a su hijo Hunter por cargos federales de armas e impuestos después de haber dicho durante mucho tiempo que no emitiría uno, provocando un revuelo en Washington. Esto también planteó preguntas sobre si emitiría indultos preventivos para funcionarios del gobierno y otros aliados que la Casa Blanca teme puedan ser injustamente atacados por el segundo gobierno de Trump.

PUBLICIDAD

Mira también: