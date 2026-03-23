Noticias Donald Trump visita Graceland, la casa de Elvis Presley y revive comparaciones con el “Rey del Rock” Donald Trump presumió su supuesto parecido con Elvis Presley durante una visita privada a Graceland.

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El presidente Donald Trump realizó una visita sorpresa a Graceland, la mansión de Elvis Presley, mientras se encontraba en Memphis, una distracción de la guerra en Irán y de los esfuerzos por abordar las largas filas en los aeropuertos, durante la cual se maravilló de lo famoso que era el Rey del Rock and Roll y se preguntó en voz alta si podría haberlo vencido en una pelea.

Durante años, Trump ha utilizado la música de Presley en sus mítines de campaña por todo el país y a menudo se ha comparado con él. Estuvo en Memphis para participar en una mesa redonda sobre las medidas para combatir la delincuencia en la ciudad.

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“Creo que después de esto voy a ver Graceland. ¿Es correcto?”, dijo Trump durante la reunión. “Me encanta Elvis”.

La visita de Trump a una de las principales atracciones turísticas, que en ocasiones ha sido la segunda residencia privada más visitada de Estados Unidos después de la Casa Blanca, se produjo mientras miles de estadounidenses en todo el país hacían largas colas en los controles de seguridad de los aeropuertos, donde Trump envió a agentes federales de inmigración para ayudar a la Administración de Seguridad del Transporte durante el cierre parcial del gobierno nacional.

Además, aunque Trump estuvo en Tennessee el lunes tras ordenar una suspensión "temporal" de los ataques previstos contra las centrales eléctricas iraníes, las fuerzas estadounidenses siguen inmersas en el extenso conflicto regional.

¿Cómo es la casa de Elvis Presley?

La majestuosa casa del difunto cantante, con su fachada de piedra y su entrada de columnas blancas, se encuentra a pocos kilómetros del lugar donde se celebró la mesa redonda, a la que también asistieron el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la fiscal general, Pam Bondi. Graceland abrió sus puertas como museo y atracción turística en 1982 como homenaje a Presley, el cantante y actor que falleció en agosto de 1977 a los 42 años.

Graceland cerró temporalmente sus puertas para que Trump pudiera realizar una breve visita privada, que incluyó examinar un casco del ejército en el que Presley garabateó sus iniciales "EP" tras presentarse al entrenamiento básico en 1958. También observó un calentador de pan en la cocina y recorrió la sala conocida como "la Sala de la Selva" debido a su alfombra verde de pelo largo, sus muebles de estilo polinésico y su cascada de roca interior.

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Trump también se maravilló con la tarjeta de la Seguridad Social chapada en oro de Presley, sugiriendo que ese estilo de tarjeta podría ser algo que las autoridades quisieran recuperar. Más tarde, mirando el teléfono dorado de Presley, el presidente comentó: "Me gustaría escuchar algunas de esas conversaciones".

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Las visitas guiadas a la casa nunca incluyen el baño donde murió Presley. Sin embargo, un guía de Graceland le entregó al presidente una guitarra para que la firmara, poniéndose guantes para manipular objetos especiales. Según le explicaron, el instrumento era una réplica de la que Presley usó durante su famoso concierto "Aloha From Hawaii" en 1973.

Tras enterarse de que Elvis no había tocado la guitarra que le había firmado, Trump se puso reflexivo. "¿Habría podido vencerlo en una pelea?", preguntó refiriéndose a Elvis, a quien lamentó no haber conocido jamás.

“¿Quién más podría ser más famoso que Elvis?”, comentó con una sonrisa, cuando se le sugirió que algún día los visitantes podrían venir a echar un vistazo a su finca de Mar-a-Lago en Florida.

El repertorio previo a los mítines de campaña de Trump suele incluir algunas canciones de Presley, como "Suspicious Minds", "I Want You, I Need You, I Love You" y una mezcla de "Dixie" y "The Battle Hymn of the Republic". En ocasiones, en sus mítines se proyectaban vídeos de conciertos de Presley en enormes pantallas digitales.

Trump se ha comparado a menudo con Elvis, llegando incluso a publicar en redes sociales una fotografía compuesta en la que a un lado aparecía la mitad del rostro de Presley y al otro, el suyo propio.

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“Durante muchos años la gente ha dicho que Elvis y yo nos parecemos. Ahora esta foto está circulando por todas partes”, escribió Trump. “¿Qué opinan?”

Más tarde ese mismo año, compartió en las redes sociales una imagen en blanco y negro que mostraba a Trump de pie junto al cantante mientras tocaba la guitarra.

Trump también ha elogiado al difunto músico desde el escenario, inaugurando un mitin en 2018 en Tupelo, Mississippi, lugar de nacimiento de Presley, bromeando con que la gente solía decir que en algún momento se parecía a él.

“Nos encanta Elvis. No debería decir esto, pensarán que soy muy engreído porque no lo soy, pero aparte del pelo rubio, cuando era niño decían que me parecía a Elvis, ¿lo ven? ¿Pueden creerlo?”