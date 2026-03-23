Ataques Aéreos ¿Fin a la guerra en Irán? Esto dijo Trump sobre conversaciones ante conflicto en Medio Oriente El mensaje de Donald Trump en torno a la guerra en Irán hizo caer de inmediato los precios del petróleo

Video Donald Trump pospone ataques contra Irán tras lograr avances en conversaciones diplomáticas

El presidente Donald Trump hizo un anuncio este lunes 23 de marzo de 2026 sobre la guerra en Irán y ello hizo caer los precios del petróleo; sin embargo, su mensaje causó reacciones inmediatas en Teherán.

Trump lanzó un ultimátum el pasado sábado a Irán para que no cerrara el Estrecho de Ormuz y con ello evitar más ataques de Estados Unidos contra infraestructura energética.

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Irán ha insistido en que si Estados Unidos arrecia los ataques contra infraestructura clave responderá de la misma manera.

¿Qué dijo Trump sobre negociaciones con Irán?

El presidente Donald Trump informó este lunes, sobre la guerra, que había ordenado posponer los ataques a centrales eléctricas con los que había amenazado a Irán, después de haber sostenido unas "muy buenas" conversaciones con Teherán, según afirmó en una publicación en su plataforma Truth Social.

En su publicación, que hizo caer de inmediato los precios del petróleo, Trump señaló que Washington y Teherán habían sostenido conversaciones "muy productivas” durante los últimos dos días con vistas a “una resolución completa y total” de las hostilidades en la región.

A partir de esos contactos, Trump indicó que ordenó al Pentágono “ posponer cualquier y todos los ataques militares contra plantas eléctricas e infraestructura energética de Irán durante un periodo de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones en curso”.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que no se habían reportado previamente, “continuarán durante toda la semana”, añadió el mandatario.

El anuncio, de gran impacto, se produjo antes de un ultimátum fijado para la noche de este lunes, en el que se exigía a la república islámica reabrir la ruta marítima del estrecho de Ormuz, o enfrentarse a que Trump “destruyera” sus plantas energéticas.

En respuesta, Irán había amenazado con desplegar minas navales en el golfo y atacar infraestructuras energéticas en toda la región, elevando el tono a pesar de las advertencias de la Agencia Internacional de la Energía sobre una posible crisis energética de proporciones históricas si se prolonga el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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Momentos más tarde, la gencia de noticias AFP informó que Donald Trump declaró que "todo anda muy bien" respecto a Irán, poco después de anunciar conversaciones con Teherán y una pausa de cinco días en los ataques que había anunciado contra las plantas de energía de la República Islámica.

"Todo anda muy bien", dijo Trump en breves declaraciones por teléfono.

Medios iraníes desmienten que haya habido negociaciones con Trump

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de Trump, que han tenido un gran impacto global este lunes, medios iraníes afirmaron el lunes que esas negociaciones entre Teherán y Washington no se han producido.

“Si bien ha habido iniciativas de países de la región para reducir las tensiones, la respuesta de Irán ha sido clara: no inició la guerra y todas esas solicitudes deben dirigirse a Washington”. declaró el Ministerio de Asuntos de Exteriores, según un reporte del medio estatal IRNA.

Por su parte, la agencia de noticias Mehr también citó al Ministerio en declaraciones que aseguran que tales conversaciones directas no existen y que las declaraciones de Trump forman parte de un intento "de reducir los precios de la energía y ganar tiempo para implementar sus planes militares".

Tras el anuncio de Trump esta mañana, los precios del petróleo cayeron y las bolsas subieron.

Los precios se habían disparado desde el comienzo de la guerra desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y que provocó el cuasi bloqueo del estrecho de Ormuz, punto estratégico para el suministro mundial de petróleo.

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Por su parte, la agencia de noticias iraní Fars, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ( CGRI), citó a una fuente que afirmó que no ha habido contacto "directo ni indirecto" entre Irán y Donald Trump, y que el mandatario estadounidense "cedió" tras enterarse de que Irán atacaría centrales eléctricas en "Asia Occidental".