Michigan

Madre llora la muerte a tiros de su hijo por una pelea por un partido de futbol en Michigan

Un joven de 15 años fue asesinado a tiros durante una pelea a las afueras de una escuela luego de discutir sobre quién podía jugar un partido de futbol durante un tiroteo fatal que acabó con la vida de un adolescente y una mujer que intentaba ayudarlo.

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Por:N+ Univision
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Un joven compareció el viernes ante un tribunal de Michigan acusado de asesinato, tres días después de que, según la policía, una disputa a las afueras de una escuela sobre quién podía jugar un partido informal de fútbol se convirtiera en un tiroteo fatal que acabó con la vida de un adolescente y una mujer que intentaba ayudarlo.

La policía de Grand Rapids también declaró en un documento judicial que Rafael Martínez-López, de 18 años, intentó disparar a otro niño, pero el arma no se disparó.

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Esta semana, dos escuelas de la ciudad, en el oeste de Michigan, permanecieron cerradas temporalmente mientras la comunidad intenta sobrellevar la tragedia del martes.

“Alguien me robó, y eso es algo que no puedo recuperar”, dijo Mildred Griffin, la madre de Jeremiah Griffin-Cuevas, quien falleció.

“Cuando tenía 15 años, iba al grupo de jóvenes todos los miércoles y a la iglesia todos los domingos”, declaró Griffin a WOOD-TV. “Sabía lo que estaba criando: a un joven, no a un delincuente”.

Martínez-López reconoció el asesinato y otros cargos durante una breve comparecencia ante el tribunal y se le ordenó permanecer en prisión sin derecho a fianza. Su abogado, Craig Jenison, afirmó que no tenía antecedentes penales. No se obtuvo respuesta inmediata a un mensaje enviado a Jenison para solicitar comentarios adicionales.

Según la policía, Jeremiah recibió un disparo después de que el hermano menor de Martínez-López pidiera jugar al fútbol con un grupo de niños, pero su solicitud fue rechazada.

Savanah Rubio, de 38 años, también conocida como Savanah Villarreal, murió a causa de un disparo mientras intentaba ayudar a Jeremiah, según informó la policía.

“Dio su vida para salvar a mi hijo. Él consideraba a Savanah como su tía”, dijo Griffin.

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