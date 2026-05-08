Noticias Aplazan audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada por petición de la defensa El juez Brian Cogan estableció nuevos plazos procesales, por lo que la defensa del narcotraficante mexicano deberá entregar sus documentos antes del 6 de julio, mientras que la Fiscalía tendrá hasta el 13 del mismo mes para responder

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Este viernes 8 de mayo de 2026, le fue solicitado nuevamente a un juez federal de Estados Unidos posponer la audiencia de sentencia del narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada, decisión que fue aceptada y reprogramada ahora para el 20 de julio, de acuerdo con información de una plataforma judicial en línea. El magistrado federal Brian Cogan, quien ha pospuesto en varias ocasiones la resolución, fijó un nuevo calendario tras otra solicitud del equipo de defensa.

De acuerdo con las instrucciones del tribunal, la defensa deberá presentar la documentación requerida antes del próximo 6 de julio, mientras que la Fiscalía tendrá hasta el 13 del mismo mes para responder con sus observaciones. Previamente, la fecha de sentencia había sido programada para el 13 de abril, pero fue aplazada a un día no precisado de mayo debido a complicaciones del abogado de "El Mayo" para reunir información clave del expediente.

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Defensa de El Mayo gana más tiempo

El caso de Zambada, considerado uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con el narcotráfico mexicano en cortes estadounidenses, continúa avanzando de manera escalonada mientras la defensa busca ampliar el tiempo para preparar su estrategia legal y revisar evidencia.

El juez mantiene el control del calendario procesal, priorizando que ambas partes cuenten con condiciones adecuadas para presentar sus argumentos antes de la audiencia definitiva. Se espera que la nueva fecha permita consolidar los elementos probatorios y reduzca futuras solicitudes de aplazamiento en este proceso de alto perfil judicial; el tribunal supervisará los plazos procesales, por lo que el proceso permanece abierto aún.

¿Podrían dictar cadena perpetua contra Zambada?

Los dos cargos por los que Zambada asumió responsabilidad acarrean pena de cadena perpetua.

El capo fue detenido en julio de 2024, luego de aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, en una avioneta junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo.