Brote de Hantavirus Trasladarán a 17 estadounidenses del crucero MV Hondius a Nebraska; estarán en cuarentena Las autoridades santitarias realizarán un seguimiento a cada uno de los pacientes para descartar contagios y riesgos en la población en caso de identificar un caso positivo con el virus

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Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron este viernes un plan de emergencia para repatriar y poner en aislamiento a los 17 estadounidenses del crucero MV Hondius donde se reportaron los contagios de hantavirus.

Las autoridades tienen previsto el arribo del crucero a la isla de Tenerife, España, este fin de semana.

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Los ciudadanos estadounidenses serán evacuados en un vuelo de repatriación médica con destino a la Base de la Fuerza Aérea Offutt, en Omaha, Nebraska.

Después, serán trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska, considerado uno de los más avanzados del país.

Los responsables de las instalaciones compararon el aislamiento con una "estancia en un hotel" y señalaron que aún no hay un plazo definido para la duración de la cuarentena.

La logística de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades incluye la participación de especialistas en epidemiología y médicos que llegarán a Tenerife para analizar a cada una de las personas identificadas por las autoridades sanitarias.

Cada uno de ellos será evaluado por separado y, a partir del diagnóstico, los especialistas recomendarán algunas medidas y realizarán un seguimiento para descartar cualquier riesgo.

Las autoridades reportaron los primeros casos a principios de mayo en el buque MV Hondius mientras navegaba entre Argentina y Cabo Verde.

Hasta el momento se tienen confirmadas cinco muertes por el virus. En la embarcación viajan 147 personas. De ellas, 87 son pasajeros y 60 son parte de la tripulación.

Los tripulantes son residentes de 23 países distintos; 17 de ellos son estadounidenses.

La Organización Mundial de la Salud activó protocolos de evacuación médica. Los estudios realizados identificaron la cepa Andes.

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Según el diagnóstico realizado por las autoridades sanitarias, el brote de hantavirus "no es otra pandemia como el COVID-19". La postura se basa en que la transmisión humana es muy limitada y el riesgo de contagio a nivel mundial es bajo.