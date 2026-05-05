Noticias Wall Street repunta y los precios del petróleo retroceden mientras las tensiones en la guerra entre Estados Unidos e Irán aumentan Las tensiones en Oriente Medio se intensificaron cuando los Emiratos Árabes Unidos anunciaron haber sido atacados por la República Islámica





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Wall Street se recuperó y los precios del petróleo retrocedieron a primera hora del martes, a pesar del intercambio de disparos entre Estados Unidos e Irán cerca del estrecho de Ormuz.

Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3%, mientras que los futuros del Dow Jones Industrial Average avanzaron un 0,1%. Los futuros del Nasdaq subieron un 0,5%.

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Las tensiones en Oriente Medio se intensificaron cuando los Emiratos Árabes Unidos aliados de Estados Unidos, anunciaron haber sido atacados por Irán por primera vez desde el alto el fuego del mes pasado.

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El frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se puso a prueba después de que el ejército estadounidense anunciara el hundimiento de seis pequeñas embarcaciones iraníes que atacaban a buques civiles, mientras que dos buques con bandera estadounidense lograron atravesar con éxito el estrecho de Ormuz como parte del " Proyecto Libertad" del presidente estadounidense Donald Trump , mediante el cual Estados Unidos intenta guiar a los buques varados a través del estrecho.

La principal vía marítima para el transporte de petróleo y gas permanece en gran medida cerrada a pesar de las reiteradas exigencias de Estados Unidos para que Irán reabra el estrecho y a pesar del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes.

“Estamos viendo los primeros indicios de que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se está rompiendo en medio de una nueva escalada en el Golfo Pérsico”, escribieron los analistas de ING Bank, Warren Patterson y Ewa Manthey, en una nota el martes.

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«La continuación del " Proyecto Libertad" conlleva el riesgo de una mayor escalada», escribieron. «Cualquier alivio para los buques varados que intentan atravesar el estrecho será temporal, ya que muy pocos buques se dirigirán al Golfo Pérsico».

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Los precios del petróleo volvieron a bajar ligeramente tras el fuerte repunte del lunes.

El crudo Brent, de referencia internacional, cayó 1,14 dólares, hasta los 113,30 dólares por barril. Antes de que comenzara la guerra a finales de febrero, cotizaba cerca de los 70 dólares. El crudo de referencia estadounidense bajó 1,84 dólares, hasta los 104,58 dólares por barril.

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Al margen de la guerra, los mercados están centrados en la temporada de presentación de resultados empresariales en Estados Unidos.

Pinterest se disparó un 17,5% después de que la plataforma de intercambio de mensajes en línea superara las previsiones de ventas y beneficios de Wall Street para el primer trimestre, gracias a un aumento del 11% en sus usuarios activos mensuales, que alcanzaron los 631 millones. Este fue el décimo trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos en el número de usuarios para la compañía de San Francisco.

Anheuser-Busch Inbev, fabricante de Budweiser, también superó las previsiones de ventas y beneficios de los analistas gracias a las sólidas ventas de cerveza. Sus acciones subieron más de un 6% antes de la apertura del mercado.

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Las acciones de Coinbase subieron un 3,6% después de que la plataforma de comercio de criptomonedas anunciara en un documento regulatorio el despido de 700 empleados, aproximadamente el 14% de su plantilla.

En otros lugares de Europa, al mediodía, el FTSE 100 británico cayó un 1,2%, el CAC 40 francés subió un 0,5% y el DAX alemán ganó un 1,2%.

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El comercio regional en Asia fue escaso, ya que los mercados de Japón, Corea del Sur y China continental permanecieron cerrados por festivos.

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El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,8%, hasta los 25.898,61 puntos, mientras que el Taiex de Taiwán subió un 0,2%.

El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,2%, hasta los 8.680,50 puntos, después de que el banco central elevara su tipo de interés de referencia al 4,35%, argumentando que el conflicto en Oriente Medio había provocado un fuerte incremento en los precios del combustible y las materias primas, factores que ya contribuían a la inflación. Esta subida del tipo de interés oficial, anunciada el martes, representa el primer aumento porcentual del Banco de la Reserva de Australia en lo que va de año.

El banco central indicó que la inflación en Australia durante el año hasta marzo fue del 4,6%. El banco manipula las tasas de interés para dirigir la inflación hacia un rango objetivo del 2% al 3%.