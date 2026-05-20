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‘Influencer’ con cáncer dice que su médico no quiere seguir con su tratamiento: ella aún tiene esperanza

La joven fue diagnosticada a los 23 años con colangiocarcinoma, un raro tipo cáncer de conducto biliar. Sydney Towle recientemente fue informada por su médico oncólogo que la trasferiría al área de cuidados paliativos.

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Por:Elizabeth González
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La ‘influencer’ Sydney Towle dio a conocer en sus redes sociales que su médico oncólogo la había “transferido a cuidados paliativos” pese a que ella deseaba continuar con su tratamiento contra el cáncer. Hace tres años, la joven de 26 años fue diagnosticada con colangiocarcinoma, un raro tipo de cáncer que se forma en los conductos biliares.

“Nos despertamos con mi oncólogo diciendo que ya no me tratará y básicamente me está transfiriendo a cuidados paliativos. Yo dije que no", dijo la ‘influencer’ en u TikTok.

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Ante la supuesta decisión del médico de no seguirla tratando, Sydney Towle señaló que cambiaría de hospital, ya que se encuentra en medio de un ensayo clínico, “que involucra terapia con linfocitos infiltrantes de tumores (TIL)” y, según dijo, los especialistas le aseguraron que hay una gran probabilidad de que el resultado del tratamiento sea positivo, refiere People.

La 'influencer' Sydney Towle ha documentado su diagnóstico de colangiocarcinoma en TikTok.
La 'influencer' Sydney Towle ha documentado su diagnóstico de colangiocarcinoma en TikTok.
Imagen Sydney Towle / TikTok

No quiere rendirse ante su diagnóstico de cáncer

El 17 de mayo, la ‘influencer’ había dado a conocer, desde el hospital, que “seguiría adelante” luego de revelar que un raro cáncer de bilis se le había extendido al revestimiento del estómago.

"Sé que no es bueno, pero voy a seguir adelante y a seguir intentando posponerlo hasta la segunda fase del ensayo clínico", dijo, mientras que días antes se refirió a los comentarios negativos que había recibido en TikTok.

“He visto muchos comentarios que dan a entender que esto es el final... Sé que la situación no es ideal ahora mismo, pero aún tengo esperanza”, sentenció.

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