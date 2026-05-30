Carolina del Norte

Despiden a policía de Shelby tras viralizarse video en el que golpea a una mujer durante un arresto

El jefe de policía de Shelby, Brad Fraser, calificó las acciones como "perturbadoras e inapropiadas", y explicó que el agente fue puesto en suspensión administrativa mientras el Departamento de Policía de Shelby llevaba a cabo una investigación interna

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Por:N+ Univision
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Video Policía golpea a hombre en la cara durante arresto en el Bronx

Un agente de policía de Shelby, Carolina del Norte, fue despedido después de que un video captara al agente golpeando a una mujer al menos 10 veces en la cabeza mientras intentaba arrestarla.

En una rueda de prensa celebrada en el ayuntamiento el sábado 30 de mayo, la segunda en 24 horas, el jefe de policía de Shelby, Brad Fraser, rodeado una vez más por líderes locales y pastores de la comunidad negra, hizo el anuncio en directo por Facebook.

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"A partir de las 8:30 de esta mañana, el agente implicado en este incidente ha sido despedido del Departamento de Policía de Shelby", dijo Fraser, leyendo un comunicado.

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Señaló que la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte está llevando a cabo una revisión independiente para detectar cualquier infracción penal.

"Esta medida se toma para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública en nuestras acciones como organismo encargado de hacer cumplir la ley", dijo Fraser.

Fraser reiteró que "la confianza de la comunidad es la base de una labor policial eficaz". Afirmó que el departamento de policía se rige por los valores fundamentales de " honestidad, trabajo en equipo, integridad, profesionalismo y respeto".

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“Como residente de toda la vida de esta comunidad, me preocupo profundamente por los residentes a los que servimos y por la reputación del Departamento de Policía de Shelby”, declaró. “Si bien este incidente no refleja los valores del Departamento de Policía de Shelby, sí refuerza la importancia de mantenernos fieles a los más altos estándares de conducta”.

El administrador municipal Justin Merritt y el alcalde Stan Anthony también hicieron declaraciones.

Merritt afirmó que las últimas 24 horas habían puesto a prueba la confianza, que es la base de todo lo que hacen. Agradeció a Fraser, al Departamento de Policía de Shelby y a su equipo por la rápida investigación.

Dijo que el perturbador incidente del 29 de mayo aún estaba muy presente, pero que lo ocurrido hoy marcaba un camino a seguir.

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"Este es un camino que debemos recorrer juntos, de la mano", dijo. "Les pido que se unan a nosotros y continúen con la buena labor que se está realizando en nuestra comunidad".

"Ha sido un momento muy difícil para nuestra comunidad y quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que se han unido, a los presentes en esta sala", dijo. "Este es un ejemplo de cómo una comunidad puede salir adelante cuando surge una situación terrible. Asumimos la responsabilidad, dialogamos y buscamos soluciones que conduzcan al mejor resultado posible".

Anthony agradeció a todos los involucrados, incluidos clérigos, pastores y líderes comunitarios.

"Simplemente pido que nuestra comunidad siga mirando hacia arriba, orando por nuestra comunidad y buscando la guía de nuestro Señor sobre cómo podemos avanzar como comunidad", dijo.

La página de Facebook de la ciudad recibió más de 200 comentarios en menos de dos horas. Algunos expresaron su agradecimiento por el despido del agente, mientras que otros consideraron que no era suficiente y exigieron que se le presentaran cargos penales de inmediato.

El video viral, que provocó una concentración de manifestantes en el centro de Shelby, muestra al agente arrojando a la mujer al suelo antes de golpearla en la cabeza al menos diez veces. Se oye a la mujer decir que no tenía ninguna orden de arresto en su contra y pedir que la llevaran a un centro de salud mental. En un momento dado, también pide a los agentes que llamen a su padre.

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El jefe de policía Brad Fraser ofreció una rueda de prensa inicial a las 6 de la tarde de ese mismo día, a la que asistieron varios pastores locales, miembros de la NAACP del condado de Cleveland y líderes comunitarios.

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Fraser condenó las acciones del agente, calificándolas de " perturbadoras e inapropiadas", y explicó que inicialmente fue puesto en suspensión administrativa mientras la oficina de estándares profesionales del Departamento de Policía de Shelby llevaba a cabo una investigación interna.

El comunicado también fue publicado en la página oficial de Facebook de la ciudad de Shelby y, para la mañana del sábado, ya acumulaba más de 400 comentarios, muchos de ellos exigiendo el arresto del agente, expresando indignación y reclamando su despido.

*Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.

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