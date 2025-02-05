Autoridades en tres estados arrestan a individuos que se hicieron pasar por agentes de ICE

Video Se hizo pasar por un agente de inmigración y acosó a hispanos: fue detenido con cargos de secuestro

Tras el inicio de los esfuerzos de las autoridades de inmigración para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados en acato de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump, algunos individuos en varios estados han comenzado a hacerse pasar por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acosando a personas usando su prejuicio racial.

Tres de estos sujetos fueron arrestados por las autoridades en casos separados en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Pennsylvania, después de presuntamente hacerse pasar por agentes de ICE generando temor y confusión en las comunidades donde llevaron a cabo sus acciones.

“¡No hables ese cochino latino (español) en mi país!”

Uno de los detenidos fue identificado como Sean Michael Johnson, de 33 años de edad, residente en Huger, Carolina del Sur, quien se entregó a las autoridades locales después de que la cadena de noticias local en español Nuestro Estado publicó en Facebook un video grabado por una de sus víctimas, en el que se ve a Johnson diciéndole al conductor de un camión al que había detenido que "regresaría a México".

En el video del incidente, que ocurrió en la localidad de Sullivan’s Island, cerca de Charleston, se escucha decir a Johnson: “ ¡Están todos atrapados! ¿De dónde son, de México? ¿Son de México? ¡Van a volver a México!”.

Luego Johnson toma las llaves del camión, se burla del acento del conductor para luego agitar las llaves frente a su cara e incluso trata de quitarle el teléfono.

Después de que el conductor hace una llamada y trata de explicar en español lo que está ocurriendo, Johnson golpea el teléfono que cae al suelo y le dice: “¡No hables ese cochino latino (español) en mi país!”

En una comparecencia ante la corte el sábado, la familia de Johnson alegó que el detenido sufre de problemas de salud mental y "ha tratado de obtener ayuda" en el pasado, "pero necesita continuar con su terapia", según un reporte de la estación local WCIV, afiliada de CNN.

Johnson fue acusado de tres cargos de secuestro y un cargo de hacerse pasar por un agente de la ley, hurto menor, agresión verbal y física.

Falsos agentes de ICE en un campus universitario

El Departamento de Policía de Filadelfia anunció el arresto de Aidan Steigelmann, un estudiante de 22 años de edad, de la Universidad de Temple, quien presuntamente deambulaba por el campus de esa casa de estudios el sábado por la noche, haciéndose pasar por un agente de ICE.

La policía está buscando a dos personas más relacionadas con el indecente que comenzó en la noche del primero de febrero cuando, según un comunicado de la Universidad de Temple, tres individuos intentaron ingresar a una residencia universitaria Johnson & Hardwick, dos de ellos “se hacían pasar por agentes de ICE vistiendo camisetas con las palabras "Policía" e "ICE" en letras blancas, mientras la tercera los grababa”.

Después de que se les negara la entrada a la residencia, el trío fue encontrado más tarde molestando en un negocio local, según la universidad.

“Los profesionales del Centro de Comunicaciones de Temple utilizaron cámaras para localizar el vehículo que estos individuos usaban dentro y alrededor del campus”, explica el comunicado, agregando que “la policía de Temple respondió de inmediato, identificando y deteniendo a un estudiante de Temple”.

La Fiscalía del Distrito de Filadelfia acusó a Steigelmann de conspiración para hacerse pasar por un servidor público y fue puesto en libertad bajo palabra. La Universidad de Temple anunció la suspensión del sospechoso.

Sexo o deportación

El tercer sospechoso es Carl Thomas Bennett, de 36 años de edad, quien fue arrestado el 26 de enero por presuntamente hacerse pasar por un oficial de ICE para agredir sexualmente a una mujer en un Motel 6 de la ciudad de Raleigh, amenazándola con deportarla si no accedía a lo que le pedía, según la estación de noticias local WBTV.

Bennett fue acusado de múltiples delitos, incluyendo hacerse pasar por un agente de la ley, secuestro, violación en segundo grado y agresión a una mujer. Al momento de su arresto, el sospechoso llevaba consigo una tarjeta de visita falsa con la imagen de una placa.

A Bennett se le negó el beneficio de libertad bajo fianza y se le asignó un defensor público, según consta en el expediente del caso.

