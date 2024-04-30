Cambiar Ciudad
Tiroteos

Cuatro policías mueren tiroteados en Carolina del Norte cuando trataban de ejecutar una orden judicial

Los fallecidos son tres miembros de los US Marshals y un agente de la policía de Charlotte.

Por:
Univision y Agencias
Tres policías mueren baleados en medio de un operativo en Carolina del Norte: hay cinco oficiales heridos

Cuatro agentes de policía murieron y otros cuatro resultaron heridos en un tiroteo el lunes mientras trataban de ejecutar una orden judicial en una casa en Carolina del Norte.

El Departamento de Justicia confirmó que tres miembros de los US Marshals murieron en el incidente. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) confirmó horas después del tiroteo el fallecimiento de uno de los cinco agentes que había reportado como heridos.

Algunos de los agentes heridos recibieron disparos de un segundo atacante cuando respondieron para ayudar a la primera oleada de oficiales caídos, después de que el sospechoso del primer tiroteo hubiera sido abatido, explicó el jefe del CMPD, Johnny Jennings. No quedó claro por el momento quién fue y qué ocurrió con ese segundo atacante.

Unas tres horas después de los primeros disparos los agentes asaltaron la casa con vehículos blindados.

El sospechoso que inició el tiroteo era el sujeto buscado por el Grupo de Trabajo de Fugitivos de los Marshals de Estados Unidos. Resultó abatido por los agentes. Su nombre no fue revelado, pero el jefe Jennings dijo que lo requerían como sospechoso de posesión ilegal de un arma.

En la casa estaban una mujer y un joven de 17 años. Los dos fueron puestos a disposición policial para ser interrogados, dijo Jennings. También hallaron un fusil de asalto.

El fiscal general, Merrick Garland, dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia estaba "desconsolado por las muertes". El presidente Joe Biden fue informado sobre el incidente y expresó sus "condolencias y apoyo a la comunidad", dijo la Casa Blanca.

