Cómo el huracán Helene ha puesto el cambio climático en el centro de la campaña electoral en EEUU

La devastación causada por el huracán Helene, cuyo balance hasta el miércoles era de 180 muertos, ha puesto el cambio climático en el primer plano de la campaña presidencial después de que el tema permaneciera al margen durante meses.

Este jueves, según el sitio de monitoreo Poweroutage.us, cientos de miles de clientes seguían sin servicio eléctrico: 400,000 en Carolina del Sur, 300,000 en Carolina del Norte y 260,000 en Georgia.

PUBLICIDAD

La vicepresidenta Kamala Harris viajó a Georgia el miércoles para visitar las zonas más afectadas, dos días después de que su oponente republicano, el expresidente Donald Trump, estuviera en el estado criticando la respuesta federal a la tormenta.

El presidente Joe Biden recorrió algunas de las zonas más afectadas en helicóptero el miércoles. Biden, a quien se le ha pedido con frecuencia que evalúe los daños y consuele a las víctimas después de tornados, incendios forestales, tormentas tropicales y otros desastres naturales, viajó a las Carolinas para observar más de cerca la devastación del huracán. Se espera que visite Georgia y Florida a finales de esta semana.

"Las tormentas son cada vez más fuertes", dijo Biden después de inspeccionar los daños cerca de Asheville, Carolina del Norte. Al menos 70 personas murieron en el estado.



“Nadie puede negar ya el impacto de la crisis climática”, dijo Biden en una reunión informativa en Raleigh, la capital del estado. “Deben tener muerte cerebral si lo hacen”.

Harris, mientras tanto, se abrazó con una familia en Augusta, Georgia, devastada por el huracán. “Hay un dolor y un trauma reales que resultaron de este huracán” y sus consecuencias, dijo Harris afuera de una casa dañada por la tormenta con árboles caídos en el patio. “Estamos aquí para el largo plazo”, agregó.

El cambio climático, un asunto poco mencionado en la campaña presidencial

El vínculo de Helene con el cambio climático ha ganado tracción, después de que el tema solo se hubiera mencionado de pasada en los dos debates presidenciales este año. En cambio, los candidatos se centraron en el derecho al aborto, la economía, la inmigración y otros temas.

PUBLICIDAD

Pero el huracán ocupó un lugar destacado en el debate vicepresidencial del martes cuando se les preguntó al republicano JD Vance y al demócrata Tim Walz sobre Helene y el problema más amplio del cambio climático.

Ambos calificaron el huracán de tragedia y coincidieron en la necesidad de una respuesta federal contundente. Pero fue Walz, el gobernador de Minnesota, quien puso la tormenta en el contexto del calentamiento global. “No hay duda de que esta cosa llegó a la escena más rápido y con más fuerza que cualquier otra cosa que hayamos visto”, dijo.



Bob Henson, meteorólogo y escritor de Yale Climate Connections, dijo que no era una sorpresa que Helene esté impulsando tanto la respuesta federal a los desastres como la discusión sobre cambio climático causado por el ser humano en el marco de la campaña.

“Los desastres climáticos a menudo se pasan por alto como un factor en las grandes elecciones”, dijo. “ Helene es una catástrofe en expansión, que afecta a millones de estadounidenses. Y encaja con varios vínculos bien establecidos entre los huracanes y el cambio climático, incluida la intensificación rápida y las lluvias torrenciales”.

Más de 40 billones de galones de agua de lluvia cayeron sobre el sureste la semana pasada, una cantidad que, si se concentrara en Carolina del Norte, cubriría el estado con tres pies y medio de agua.

"Esa es una precipitación en cantidad astronómica", dijo Ed Clark, director del Centro Nacional del Agua de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en Tuscaloosa, Alabama.

PUBLICIDAD

Durante el debate del martes, Walz le dio crédito a Vance por declaraciones anteriores que reconocían que el cambio climático es un problema. Pero señaló que Trump ha calificado el cambio climático como "un engaño" y bromeó diciendo que el aumento del nivel del mar "haría que existan más propiedades frente al mar para invertir".

Video Helene deja destrucción y muerte en varios estados de EEUU: así puedes ayudar a los damnificados



Trump dijo en un discurso el martes que "el planeta se ha vuelto un poco más frío recientemente", y agregó: "El cambio climático lo cubre todo".

Lo cierto es que el verano de 2024 fue el más caluroso registrado en la Tierra, por lo que es probable que este año termine siendo el más cálido que la humanidad haya medido, según el servicio climático europeo Copernicus. El año pasado se batieron récords mundiales, ya que el cambio climático provocado por el hombre, con un impulso temporal de El Niño, sigue aumentando las temperaturas y el clima extremo, dijeron los científicos.

Vance dijo que él y Trump apoyan el aire limpio, el agua limpia y “quieren que el medio ambiente sea más limpio y seguro”. Sin embargo, durante sus cuatro años de mandato, Trump tomó una serie de medidas para revertir más de 100 regulaciones ambientales.

El senador eludió una pregunta sobre si está de acuerdo con la declaración de Trump de que el cambio climático es un engaño. “Lo que ha dicho el presidente es que si los demócratas, en particular Kamala Harris y su liderazgo, realmente creen que el cambio climático es grave, lo que estarían haciendo es más manufactura y más producción de energía en los Estados Unidos de América. Y eso no es lo que están haciendo”, dijo.

PUBLICIDAD

“Esta idea de que las emisiones de carbono (dióxido de carbono) impulsan todo el cambio climático. Bueno, digamos simplemente que es verdad solo por seguir el argumento y que no estamos discutiendo sobre ciencia rara, si crees eso, ¿qué querrías que hiciéramos?”, cuestionó Vance.

La respuesta, dijo, es "producir tanta energía como sea posible en Estados Unidos de América, porque somos la economía más limpia del mundo entero".

Las soluciones ante el cambio climático de Harris vs. Trump

Vance afirmó que las políticas de Biden y Harris en realidad ayudan a China, porque muchos paneles solares, baterías de iones de litio y otros materiales utilizados en energías renovables y vehículos eléctricos se fabrican en China y se importan a Estados Unidos.

Walz refutó esa afirmación, señalando que la Ley de Reducción de la Inflación, emblemática norma de la gestión demócrata aprobada en 2022, incluye la mayor inversión de la historia en producción nacional de energía limpia. La ley, por la que Harris emitió el voto decisivo, ha creado 200,000 puestos de trabajo en todo el país, incluso en Ohio y Minnesota, defendió Walz. Vance no estaba en el Senado cuando se aprobó la ley.

"Estamos produciendo más gas natural y más petróleo (en Estados Unidos) que nunca", dijo Walz. "También estamos produciendo más energía limpia".

El comentario se hizo eco de una observación de Harris en el debate presidencial del mes pasado. La administración Biden-Harris ha supervisado "el mayor aumento de la producción nacional de petróleo en la historia debido a un enfoque que reconoce que no se puede depender demasiado del petróleo extranjero", dijo Harris entonces.

PUBLICIDAD

Aunque Biden rara vez lo menciona, la producción nacional de combustibles fósiles bajo su administración está en un máximo histórico. La producción de petróleo crudo promedió 12.9 millones de barriles por día el año pasado, eclipsando un récord anterior establecido en 2019 bajo Trump, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Los demócratas quieren seguir invirtiendo en energía renovable como la eólica y la solar, y no solo porque los partidarios del Green New Deal lo quieran, dijo Walz.

"Nuestros agricultores saben que el cambio climático es real. Han visto sequías de 500 años, inundaciones de 500 años consecutivas. Pero lo que están haciendo es adaptarse", dijo. "La solución para nosotros es seguir avanzando, (aceptar) que el cambio climático es real" y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, dijo Walz, y agregó que la administración está haciendo exactamente eso.

"Estamos viendo que nos convertimos en una superpotencia energética para el futuro, no solo para el momento actual", agregó.



Vea también: