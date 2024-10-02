Cortes de agua y electricidad provocados por Helene ponen a prueba a residentes en las Carolinas y Georgia

Muchos residentes de las Carolinas siguen sin agua corriente, servicio de telefonía móvil y electricidad el miércoles, mientras los rescatistas buscan a personas desaparecidas después de que el huracán Helene causó daños catastróficos en todo el sureste y mató al menos a 166 personas.

El presidente Joe Biden examinará la devastación en los dos estados a medida que las aguas de las inundaciones retroceden y revelan más de la muerte y destrucción que dejó Helene en su paso.

Más de 1.2 millones de clientes seguían sin electricidad el miércoles en las Carolinas y Georgia, donde Helene avanzó tierra adentro después de tocar tierra inicialmente en la costa del Golfo de Florida. Algunos residentes cocinaban comida en parrillas de carbón o caminaban hasta terrenos altos con la esperanza de encontrar una señal para que sus seres queridos supieran que estaban vivos.

"Tenemos que poner en marcha este proceso de recuperación", dijo Biden el martes, estimando que costará miles de millones. "La gente está muerta de miedo. Esto es urgente".

Mientras Biden está en las Carolinas, la vicepresidenta Kamala Harris visitará en la vecina Georgia.

Los perros entrenados para encontrar cadáveres y los equipos de búsqueda avanzaron con dificultad por el lodo y los escombros hasta las rodillas en las montañas del oeste de Carolina del Norte en busca de más víctimas. Al menos 57 personas murieron solo en el condado de Buncombe, donde se encuentra la ciudad de Asheville, un paraíso turístico conocido por sus galerías de arte, cervecerías y actividades al aire libre.

En la pequeña Swannanoa, en las afueras de Asheville, las aguas de la inundación que retrocedían revelaron autos apilados sobre otros y casas móviles que se habían ido flotando. Los socavones marcaban las carreteras con barro y escombros.

Cliff Stewart sobrevivió a 60 centímetros de agua que inundaron en su casa, rebasando las ruedas de su silla de ruedas y con los frascos de sus medicinas flotando a su alrededor. Sin electricidad y dependiendo de la comida que le traen sus amigos, ha rechazado las ofertas de ayuda para irse.

“¿Adónde voy a ir?”, dijo el veterano del Cuerpo de Marines. “Esto es todo lo que tengo. Simplemente no quiero renunciar a ello, porque ¿qué voy a hacer? ¿Ser un indigente? Prefiero morir aquí mismo que vivir sin hogar”.

Al otro lado de la frontera, en el este de Tennessee, una caravana en la que participaba el gobernador Bill Lee inspeccionaba los daños en las afueras de la ciudad de Erwin y pasó junto a un equipo que sacaba dos cuerpos de los escombros, un triste recordatorio de que las operaciones de rescate y recuperación siguen en curso y es probable que el número de muertos aumente.

En Augusta, Georgia, Sherry Brown convirtió la energía del alternador de su automóvil para mantener en funcionamiento su refrigerador. Ha estado tomando "baños de pájaros" con agua recogida en hieleras. En otra parte de la ciudad, la gente hizo cola durante más de tres horas para obtener agua de uno de los cinco centros establecidos para atender a más de 200,000 personas.

¿Qué se está haciendo para ayudar?

Más de 150,000 hogares se han registrado para recibir asistencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), y se espera que esa cifra aumente rápidamente en los próximos días, dijo Frank Matranga, un representante de la agencia.

Se han enviado casi 2 millones de comidas preparadas y más de un millón de litros de agua a las zonas más afectadas, dijo.

La tormenta desató la peor inundación en un siglo en Carolina del Norte, arrojando más de 2 pies (61 centímetros) de lluvia en algunos lugares.

La administración del gobernador Roy Cooper dijo el martes que más de dos docenas de plantas de agua permanecieron cerradas. Es posible que se necesiten unidades militares estadounidenses en servicio activo para ayudar a la recuperación a largo plazo, dijo, y agregó que Biden había dado "luz verde" a la movilización de activos militares pronto.

Una sección de una de las principales arterias de la región, la Interestatal 40, reabrió el martes después de que se despejó un deslizamiento de tierra, pero un tramo colapsado cerca de la frontera de Carolina del Norte con Tennessee permaneció cerrado.

Cómo se las arreglan algunas de las áreas más afectadas

Los residentes y dueños de negocios usaron máscaras y guantes mientras limpiaban los escombros el martes en Hot Springs, Carolina del Norte, donde casi todos los edificios a lo largo de la calle principal resultaron gravemente dañados.

Sarah Calloway, propietaria de la tienda de delicatessen y supermercado gourmet Vaste Riviere Provisions, dijo que la tormenta llegó terriblemente rápido. La noche anterior ayudó a llenar sacos de arena, pero resultaron inútiles. El agua subió tan rápidamente que, aunque ella y otras personas estaban en un apartamento en un piso superior, temió que no estuvieran a salvo. Llamaron para solicitar el rescate de un equipo de rescate en aguas rápidas.

“Fue realmente un desafío ver lo rápido que subió y luego ver edificios enteros flotando río abajo. Fue algo que ni siquiera puedo describir”, dijo.

En el parque de casas móviles Black Mountain en Swannanoa, Carina Ramos y Ezekiel Bianchi estaban abrumados por los daños. La pareja, sus hijos y su perro huyeron en la oscuridad antes del amanecer del viernes cuando las aguas del río Swannanoa, que subían rápidamente, comenzaron a inundar el extremo inferior del parque.

Para entonces, los árboles bloqueaban las carreteras y la pareja abandonó sus tres vehículos, que se inundaron.

“Dejamos todo porque estábamos en pánico”, dijo Ramos.

El servicio de telefonía móvil se interrumpe

Los daños generalizados y las interrupciones del servicio que afectaron a la infraestructura de comunicaciones dejaron a muchas personas sin acceso estable a Internet y al servicio de telefonía móvil.

“ La gente camina por las calles de Canton con sus teléfonos en el aire tratando de captar una señal de celular como si fuera una mariposa”, dijo el alcalde Zeb Smathers, de Canton, Carolina del Norte. “Cada aspecto de esta respuesta se ha visto extremadamente afectado por la falta de comunicación por teléfono celular. La única vez que necesitábamos absolutamente que nuestros teléfonos celulares funcionaran, fallaron”.

Los equipos de Verizon trabajaron para reparar las torres de telefonía celular derribadas y los cables dañados y para proporcionar formas alternativas de conectividad, dijo la compañía en un comunicado.

AT&T dijo que lanzó “una de las mayores movilizaciones de nuestros activos de recuperación de desastres para brindar soporte de conectividad de emergencia”.

Los esfuerzos para restablecer el servicio se hicieron más desafiantes por el terreno de la región y la población dispersa, dijo David Zumwalt, presidente y director ejecutivo de la Asociación para Banda Ancha Sin Fronteras.

Destrucción desde Florida hasta Virginia

Helene tocó tierra en Florida el jueves por la noche como un huracán de categoría 4 trastocando la vida en todo el sudeste, con muertes reportadas en seis estados: Florida, Georgia, Tennessee y Virginia, además de las Carolinas.

Con al menos 36 muertos en Carolina del Sur, Helene superó a las 35 personas que murieron en el estado después de que el huracán Hugo tocara tierra al norte de Charleston en 1989.

Cuando Lee, el gobernador de Tennessee, voló a la parte oriental del estado para evaluar los daños el martes, los residentes dijeron que el gobernador y su séquito fueron la primera ayuda que habían visto desde que azotó la tormenta.

"¿Dónde han estado todos?", preguntó un local frustrado. "Hemos estado aquí solos".

