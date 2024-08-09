Debby desapareció, pero sigue siendo una amenaza para el norte del país

Video "Solo pensé en ayudar a mis hijos y esposa": los momentos de angustia que vivió un hispano por el huracán Debby

Los remanentes de la ya desaparecida tormenta Debby aceleraron su paso el viernes, moviéndose aún con fuerza hacia el norte y noreste desde las Carolinas con fuertes lluvias, inundaciones repentinas y la amenaza de tornados.

Los estados del Atlántico medio y partes de Nueva York y Nueva Inglaterra verán lluvias significativas que podrían causar inundaciones peligrosas durante el fin de semana, dijo Jon Porter, meteorólogo jefe de Accuweather. Una alerta de tornado estuvo vigente hasta el viernes por la tarde en partes de Virginia, Washington, D.C., Delaware, Maryland, Pennsylvania, Nueva Jersey y Nueva York.

"Habrá múltiples amenazas en el capítulo final de Debby, y es una amenaza peligrosa", dijo Porter.

El devastador paso de Debby por la costa este de EEUU

Las partes ya empapadas del norte de Vermont, que fueron golpeadas por inundaciones repentinas dos veces el mes pasado, se preparaban para la posibilidad de más el viernes. Las inundaciones, que afectaron la parte noreste del estado el 30 de julio, derribaron puentes, destruyeron y dañaron casas y arrasaron caminos en la ciudad rural de Lyndon y llegaron tres semanas después de las inundaciones mortales causadas por los remanentes del huracán Beryl. El presidente Joe Biden aprobó la declaración de emergencia de Vermont.

Debby se convirtió en un ciclón postropical después de golpear Florida la madrugada del lunes como huracán de categoría 1 y luego de tocar tierra por segunda vez la madrugada del jueves en Carolina del Sur como tormenta tropical. A las 11 am del viernes, Debby estaba centrada entre Pittsburgh, Pensilvania, y Albany, Nueva York, moviéndose hacia el noreste a una velocidad de 37 mph (59 kph), según el Centro Nacional de Huracanes.

Después del paso de Debby, las vías fluviales crecidas por las lluvias torrenciales amenazaron a comunidades que se encuentran muy por detrás del borde delantero del sistema. Las aguas pluviales inundaron partes del centro de Annapolis, Maryland, incluidas partes del campus de la Academia Naval de Estados Unidos.

Y a más de 300 millas al sur del centro de Debby, las inundaciones repentinas afectaron la ciudad de Moncks Corner, en Carolina del Sur, donde una de las primeras bandas de Debby desató un tornado el martes.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el viernes se registraron hasta 3 pies de agua en una comunidad a unas 30 millas de Charleston, y en todo el condado de Berkeley, los equipos de emergencia realizaron 33 rescates en aguas altas después de que cayeran hasta 9 pulgadas de lluvia durante la noche.

Las inundaciones aislaron la subdivisión de Cane Bay, de miles de casas, donde los funcionarios pidieron a los residentes que se quedaran en casa hasta que el agua bajara y las carreteras estuvieran despejadas. Decenas de carreteras en toda la zona estaban cerradas por el agua estancada, incluida la Interestatal 26 en dirección este a las afueras de Charleston.

Los socorristas en el condado de Alamance, Carolina del Norte, fueron puerta por puerta instando a la gente de un vecindario de unas 30 casas a evacuar en la ciudad de Haw River, donde el Servicio Meteorológico Nacional dijo que se esperaba que el río alcanzara un nivel de inundación ligeramente superior al nivel de inundación moderada el viernes por la tarde. La ciudad está a unas 97 millas (60 millas) al noroeste de Raleigh.

Al menos ocho personas han muerto en eventos relacionados al paso de Debby. La última fue identificada como Hilda Windsor Jones, una mujer de 78 años de edad, que estaba sola en casa cuando un árbol cayó durante la tormenta el jueves por la noche, partiendo en dos su casa móvil en la comunidad de Browns Summit al noreste de Greensboro, Carolina del Norte, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Rockingham.

La amenaza de Debby continúa

Solo el jueves, los tornados arrasaron casas, dañaron una escuela y mataron a una persona, mientras el sistema tropical dejaba caer fuertes lluvias e inundaba comunidades en las Carolinas.

Un tornado tardó solo 15 segundos en devastar la casa de Genesis Cooper en Lucama, Carolina del Norte, una pequeña ciudad a unas 40 millas al este de Raleigh. Casi se quedó dormido, de no haber sido por una alerta en el teléfono de su esposa.

Él, su esposa y su hijo de 20 años se acurrucaron en un baño con mantas. Sintieron vibraciones y escucharon vidrios rompiéndose antes de escuchar un estruendo repentino.

"Ni siquiera puedo describirlo. Es como una succión, eso es lo que sentí", dijo Cooper. “Como si algo te apretara, como si te estallaran los oídos”.

La cercana escuela secundaria Springfield perdió secciones de sus paredes y techo, dejando expuestas algunas aulas. Una pared se derrumbó sobre un césped verde empapado sembrado de pedazos retorcidos de techo de metal y aislamiento destrozado.

Mientras tanto, una presa se rompió al norte de Fayetteville, Carolina del Norte, el jueves por la mañana cuando Debby empapó el área. Entre 12 y 15 casas fueron evacuadas, pero nadie resultó herido y ninguna estructura resultó dañada, dijo la portavoz del condado de Harnett, Desiree Patrick.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo el jueves que el estado había activado más tropas y vehículos de la Guardia Nacional para ayudar a rescatar a las personas en las inundaciones.

Los habitantes de Bladenboro, Carolina del Norte, habían ayudado a llenar sacos de arena antes de que hasta 3 pies de aguas de la inundación fluyeran hacia el centro de la ciudad a primera hora del jueves. Los agentes publicaron fotos de un coche patrulla dañado por un árbol caído, así como de carreteras que habían sido arrastradas.

Forrest Lennon, el dueño de Diamond Dave’s Grill en Bladenboro, estaba contando sus bendiciones a pesar de que los pisos del restaurante que él y su esposa han tenido desde septiembre fueron cubiertos por 13 centímetros de agua. El dueño anterior dijo que la edificación había sido cubierta por 3 pies de agua durante los últimos dos huracanes graves, Matthew y Florence.

" Pudo haber sido mucho peor", dijo Lennon, y agregó que hicieron todo lo posible para prepararse.

Hasta 6 pulgadas más de lluvia podrían caer desde las Carolinas a través de partes de Maryland, el norte del estado de Nueva York y Vermont para el final del fin de semana, dijo el servicio meteorológico.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, advirtió el jueves que los efectos de Debby no habían terminado por completo, ya que los ríos crecidos por la lluvia arrastran las aguas de la inundación río abajo.

"Hemos pasado algunos peligros, pero todavía hay muchos por venir", dijo McMaster. "Así que no bajen la guardia todavía".

