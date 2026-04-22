Michigan Deshielo y fuertes lluvias en Michigan dejan decenas de casas inundadas La oficina del sheriff del condado Cheboygan informó que las lluvias primaverales y el deshielo invernal han provocado la crecida de ríos y lagos.

Video En plena primavera cae nieve en Michigan

Viviendas inundadas y la amenaza por el desbordamiento de los sistemas de presas en Michigan, son el saldo que han dejado las fuertes lluvias y el deshielo invernal en el lago Black en el noreste del estado.

Grandes trozos de hielo impactaron contra las casas ubicadas a lo largo del lago Black, en la parte noreste de la península. Las fotos y videos publicados en redes sociales el miércoles mostraron hielo acumulado dentro de decenas de casas, luego de que este rompiera ventanas y puertas.

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También se podían ver casas, garajes y cobertizos rodeados por varios pies de agua turbia y marrón de ríos y lagos.

¿Por qué hay deshielo en Michigan?

La oficina del sheriff del condado de Cheboygan informó que las lluvias primaverales y el deshielo invernal han provocado la crecida de ríos y lagos, forzando torrentes de agua a través de las comunidades del condado de camino al lago Hurón.

“El lago Black, el río Black, el río Cheboygan, el lago Burt, el lago Mullett, el río Sturgeon —y prácticamente todos los cursos de agua del condado— se han desbordado, inundando muelles, carreteras, jardines y, en demasiados casos, viviendas”, informó la oficina del sheriff.

Debido a las inundaciones, las viviendas ubicadas al oeste de Black Lake fueron evacuadas durante el pasado fin de semana.

Large chunks of ice rammed into homes along Michigan’s Black Lake in the northeastern Lower Peninsula as constant spring rainfall and winter melt left many homes flooded and threatened to overflow stressed dam systems. pic.twitter.com/M3eIGtPilR — The Associated Press (@AP) April 22, 2026



Las autoridades estatales y del condado informaron que están realizando labores para retirar los escombros y el hielo que obstruyen el complejo de la esclusa y la presa de Cheboygan, con el fin de que el torrente siga su trayecto al lago Hurón.

Según Patrick Bak, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Gaylord, Michigan, si los niveles de agua fueran normales, el hielo del lago simplemente se rompería en el lugar a medida que se derrite.