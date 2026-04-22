Michigan

Deshielo y fuertes lluvias en Michigan dejan decenas de casas inundadas

La oficina del sheriff del condado Cheboygan informó que las lluvias primaverales y el deshielo invernal han provocado la crecida de ríos y lagos.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video En plena primavera cae nieve en Michigan

Viviendas inundadas y la amenaza por el desbordamiento de los sistemas de presas en Michigan, son el saldo que han dejado las fuertes lluvias y el deshielo invernal en el lago Black en el noreste del estado.

Grandes trozos de hielo impactaron contra las casas ubicadas a lo largo del lago Black, en la parte noreste de la península. Las fotos y videos publicados en redes sociales el miércoles mostraron hielo acumulado dentro de decenas de casas, luego de que este rompiera ventanas y puertas.

PUBLICIDAD

También se podían ver casas, garajes y cobertizos rodeados por varios pies de agua turbia y marrón de ríos y lagos.

Más sobre Michigan

Tormentas severas golpean Michigan con vientos destructivos e inundaciones
1 mins

Tormentas severas golpean Michigan con vientos destructivos e inundaciones

Estados Unidos
Michigan manda a menores con problemas de salud mental a otros estados ante falta de centros
11 mins

Michigan manda a menores con problemas de salud mental a otros estados ante falta de centros

Estados Unidos
La historia de la estudiante palestina que desafió el Juramento de Lealtad en EEUU y denunció a su maestra
2 mins

La historia de la estudiante palestina que desafió el Juramento de Lealtad en EEUU y denunció a su maestra

Estados Unidos
Identifican a atacante de sinagoga, en Michigan
1 mins

Identifican a atacante de sinagoga, en Michigan

Estados Unidos
Así fue el ataque a la sinagoga judía en Michigan: Esto es lo que se sabe hasta el momento
3 mins

Así fue el ataque a la sinagoga judía en Michigan: Esto es lo que se sabe hasta el momento

Estados Unidos
Alerta de tornados para las próximas horas en Oklahoma, Illinois, Kansas, Iowa y Misuri
3 mins

Alerta de tornados para las próximas horas en Oklahoma, Illinois, Kansas, Iowa y Misuri

Estados Unidos
Hallan en el lago Michigan los restos de un lujoso barco de vapor desaparecido hace más de 150 años
3 mins

Hallan en el lago Michigan los restos de un lujoso barco de vapor desaparecido hace más de 150 años

Estados Unidos
Escuelas suspenden clases en Detroit y Cleveland ante ola de aire ártico con nevadas
2 mins

Escuelas suspenden clases en Detroit y Cleveland ante ola de aire ártico con nevadas

Estados Unidos
Carambola de más de 100 autos causa caos en autopista de Michigan
1 mins

Carambola de más de 100 autos causa caos en autopista de Michigan

Estados Unidos
Preparó por un año su propuesta de matrimonio y en el momento se le cayó el anillo bajo un puente
1:14

Preparó por un año su propuesta de matrimonio y en el momento se le cayó el anillo bajo un puente

Estados Unidos

¿Por qué hay deshielo en Michigan?

La oficina del sheriff del condado de Cheboygan informó que las lluvias primaverales y el deshielo invernal han provocado la crecida de ríos y lagos, forzando torrentes de agua a través de las comunidades del condado de camino al lago Hurón.

“El lago Black, el río Black, el río Cheboygan, el lago Burt, el lago Mullett, el río Sturgeon —y prácticamente todos los cursos de agua del condado— se han desbordado, inundando muelles, carreteras, jardines y, en demasiados casos, viviendas”, informó la oficina del sheriff.

Debido a las inundaciones, las viviendas ubicadas al oeste de Black Lake fueron evacuadas durante el pasado fin de semana.


Las autoridades estatales y del condado informaron que están realizando labores para retirar los escombros y el hielo que obstruyen el complejo de la esclusa y la presa de Cheboygan, con el fin de que el torrente siga su trayecto al lago Hurón.

Según Patrick Bak, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Gaylord, Michigan, si los niveles de agua fueran normales, el hielo del lago simplemente se rompería en el lugar a medida que se derrite.

Sobre la irrupción de los bloques en las casas de los alrededores del lago Black, el meteorólogo señaló que el viento empujó el hielo hasta la orilla.

Relacionados:
MichiganMichigan (estado)Tiroteo en MichiganInundacionesNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Doménica Montero
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX