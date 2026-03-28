Palestina La historia de la alumna palestina que desafió el Juramento de Lealtad en EEUU y denunció a su maestra Una alumna de ascendencia palestina se negó a recitar el Juramento de Lealtad a la bandera de Estados Unidos, y ello provó el reclamo de su maestra en Detroit, lo que acabó con una denuncia y un acuerdo reparatorio.

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Mientras todos sus compañeros del distrito de Plymouth-Canton en los suburbios de Detroit se ponían de pie para recitar el Juramento de Lealtad, Danielle Khalaf, estudiante de ascendencia palestina, permaneció sentada.

Tenía 14 años y una decisión clara: no participar. Su gesto no fue casual ni impulsivo, fue una forma de protesta silenciosa frente a la guerra en Gaza y al respaldo de Estados Unidos a Israel.

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Durante tres días consecutivos, Danielle repitió la misma acción. Mientras sus compañeros se levantaban, ella permanecía en su asiento, en silencio, lo que terminó desatando una controversia que cruzó los límites del distrito escolar de Detroit en Michigan y obligó al distrito a impartir capacitación a sus docentes sobre la Primera Enmienda.

La reacción a su protesta silenciosa

Según la demanda, su maestra la reprendió frente a toda la clase y la acusó de ser irrespetuosa. En medio de la tensión, la docente habría ido más allá: “Ya que vives en este país y disfrutas de su libertad, si no te gusta, deberías volver a tu país”.

El impacto fue inmediato. Danielle no solo se sintió señalada, sino humillada. Con el paso de los días, el evento le causó pesadillas, ansiedad y relaciones tensas con sus compañeros, según se detalló en la carpeta de investigación.

La estudiante decidió denunciar al distrito escolar por violar su derecho a la libertad de expresión, no solo trataba de lo ocurrido en ese salón, sino de algo más amplio: el derecho a disentir. “Fue aterrador… pero me enseñó la importancia de defender lo que creo”, expresó tras el proceso.

El distrito escolar de Plymouth-Canton llegó a un acuerdo. Sin admitir responsabilidad, aceptó implementar capacitación sobre la Primera Enmienda para su personal y pagar 10 mil dólares a través del seguro de la maestra involucrada.

Además, se comprometió a eliminar cualquier registro disciplinario relacionado con el caso en el expediente de Danielle, un paso clave para cerrar un episodio que marcó su vida escolar.

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La historia de esta alumna palestina trasciende el aula. En un país donde viven cientos de miles de personas de origen árabe, su gesto se convirtió en símbolo de una discusión más amplia sobre identidad, derechos y el impacto de conflictos internacionales en la vida cotidiana.

En febrero de 2025, la superintendente de Plymouth-Canton Community Schools, Monica Merritt, informó en una carta que la maestra fue puesta en licencia de forma inmediata y que se tomarían las “acciones apropiadas” tras una revisión del caso.