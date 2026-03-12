ataque terrorista Así fue el ataque a la sinagoga judía en Michigan: Esto es lo que se sabe hasta el momento Lo que parecía una congregación en la sinagoga Templo Israel en Michigan se convirtió en el objetivo de un ataque terrorista perpetrado por un hombre armado con un fusil. Hasta el momento, el FBI cree que se trató de un ataque directo contra la comunidad judía.

Lo que parecía una congregación en la sinagoga Templo Israel en Michigan se convirtió en el objetivo de un ataque terrorista perpetrado este jueves por un hombre armado con un fusil, que embistió con su auto el templo donde se encontraban decenas de personas reunidas.

El ataque ocurrió en West Bloomfield Township, un suburbio del área metropolitana de Detroit, cuando el agresor estrelló su automóvil contra la sinagoga Templo Israel. El vehículo se incendió tras atravesar las puertas del edificio.

Según las autoridades, el agresor logró ingresar a un pasillo del recinto antes de que algo en el vehículo comenzara a incendiarse, posiblemente para buscar a las víctimas contra las que pretendía abrir fuego.

En los minutos posteriores al impacto, el humo del vehículo logró esparcirse por la sinagoga, que además alberga un centro de educación para la primera infancia. Sin embargo, las autoridades confirmaron que ningún niño ni miembro del personal resultó herido.

Un agente de seguridad fue golpeado por el vehículo durante el incidente y quedó inconsciente, aunque sus lesiones no ponen en riesgo su vida. La sinagoga cuenta con varios guardias de seguridad y, según Bouchard, al menos uno de ellos abrió fuego contra el atacante.

Law enforcement respond to a call at Temple Israel synagogue Thursday, March 12, 2026, in West Bloomfield Township, Mich. (AP Photo/Paul Sancya) Imagen Paul Sancya/AP

“En este momento no podemos decir qué fue lo que lo mató, pero el personal de seguridad sí se enfrentó al sospechoso con disparos”, señaló el jefe policial, quien añadió que también existe la posibilidad de que el agresor se haya quitado la vida o haya fallecido por otras causas.

Templo Israel confirma que seguridad enfrentó al terrorista

140 estudiantes que se encontraban en el Centro de Primera Infancia Susan y Harold Loss al momento del ataque, así como el personal del centro, incluidos los agentes de seguridad de la sinagoga, se encuentran a salvo, así lo informó la sinagoga de Templo Israel.

Incluso la propia sinagoga, que cuenta con una de las más grandes comunidades de todo Estados Unidos, reconoció que fue el personal de seguridad quien logró neutralizar la amenaza.

Temple Israel fue víctima de un terrorista armado que fue confrontado y neutralizado por nuestro personal de seguridad, quienes son verdaderos héroes. Templo Israel

El hombre fue abatido, según el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, quien confirmó que la única persona herida en el ataque fue un agente de seguridad del templo, quien resultó atropellado por el vehículo.

A unas horas del ataque, las autoridades continúan trabajando para identificar al hombre y determinar el posible motivo del ataque.

Tras el incidente, la policía inició el despeje del edificio mientras cerca de una docena de padres acudían apresuradamente a recoger a sus hijos del centro infantil dentro del complejo. El distrito escolar local activó un confinamiento preventivo y las autoridades coordinaron la reunificación familiar en el centro comunitario judío cercano, Club de Campo Shenendoah.

Ataque directo a la comunidad judía

Tras el ataque, el FBI comenzó a investigar el caso como un ataque violento directo contra la comunidad judía en un momento en que la tensión en Medio Oriente mantiene una confrontación bélica entre Israel e Irán.

Fue un "acto de violencia selectivo contra la comunidad judía", dijo el FBI. Aunque hasta el momento siguen sin lograr la identificación del agresor.

Agentes policiales resguardan la sinagoga Temple Israel tras un reporte de tiroteo, en el municipio de West Bloomfield, Michigan. (Foto AP/Corey Williams) Imagen Corey Williams/AP