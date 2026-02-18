Noticias Caso Juan Nicolás: ¿Es legal deportar a un bebé enfermo? Experto analiza Acuerdo Flores y los derechos de menores Te contamos los detalles legales sobre el caso de Juan Nicolás, el bebé enfermo de dos meses que fue deportado a México

Video Caso Juan Nicolás: ¿Es legal deportar a un bebé enfermo? Experto analiza Acuerdo Flores y los derechos de menores

Este miércoles 18 de febrero de 2026, el experto en inmigración Jaime Vázquez contestó si era legal deportar a un bebé de apenas 2 meses de edad, en condiciones médicas críticas.

Aquí en N + Univision te decimos qué dijo el experto del caso de Juan Nicolás, que ha llamado la atención de muchos.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo el experto sobre el caso de Juan Nicolás?

El experto señaló que si le pasaba algo a Juan Nicolás en el transcurso de vuelta a México, sí sería culpa del gobierno, ya que está bajo custodia y tratados internacionales y leyes dentro del país, en las cuales se tiene que garantizar que haya un cuidado médico.

Sin embargo, la ley no tiene alguna protección para la deportación en el caso de los menores de edad o personas con alguna condición médica.

Entonces, si la orden de deportación expedita está presente, el gobierno puede hacerlo, pero debería dar la ayuda médica.

Video Caso Juan Nicolás: ¿Es legal deportar a un bebé enfermo? Experto analiza Acuerdo Flores y los derechos de menores

¿Se está respetando el Acuerdo Flores?

Lo que mencionó Jaime Vázquez fue que durante el primer año del presidente Donald Trump se han visto acciones bajo este acuerdo o tratan de determinar que no es aplicable.

En este caso, expresó que definitivamente era aplicable, ya que estaban en el centro de detención familiar, pero lo que hicieron fue dejar de lado el acuerdo y, al ejecutar una orden expedita, dijeron que no estaban cobijados porque los “podrían remover”.

Además, en torno a un posible amparo por parte de la familia, Jaime Vázquez respondió que “era muy difícil evaluar este tipo de casos”, porque el gobierno tiene muchas herramientas y lo que quedaría es ver otras posibilidades migratorias en el futuro, como, por ejemplo, un asilo.

¿Qué es el Acuerdo Flores?

El A cuerdo Flores existe desde el año 1997 y se encarga de cómo el gobierno tendría que tratar a los menores migrantes detenidos.

PUBLICIDAD

Asimismo, prohíbe al gobierno mantener a menores de edad en un centro de detención por más de 20 días y, pasando de ese límite de tiempo, deben ser liberados o transferidos. También se exige que los menores de edad estén en instalaciones seguras, limpias y con servicios como atención médica y alimentación.