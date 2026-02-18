Noticias

Caso Juan Nicolás: ¿Es legal deportar a un bebé enfermo? Experto analiza Acuerdo Flores y los derechos de menores

Te contamos los detalles legales sobre el caso de Juan Nicolás, el bebé enfermo de dos meses que fue deportado a México

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Caso Juan Nicolás: ¿Es legal deportar a un bebé enfermo? Experto analiza Acuerdo Flores y los derechos de menores

Este miércoles 18 de febrero de 2026, el experto en inmigración Jaime Vázquez contestó si era legal deportar a un bebé de apenas 2 meses de edad, en condiciones médicas críticas.

Aquí en N + Univision te decimos qué dijo el experto del caso de Juan Nicolás, que ha llamado la atención de muchos.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo el experto sobre el caso de Juan Nicolás?

El experto señaló que si le pasaba algo a Juan Nicolás en el transcurso de vuelta a México, sí sería culpa del gobierno, ya que está bajo custodia y tratados internacionales y leyes dentro del país, en las cuales se tiene que garantizar que haya un cuidado médico.

Más sobre Noticias

Nueva vacuna contra la influenza: Así es la tecnología del Premio Nobel que usa el fármaco
2 mins

Nueva vacuna contra la influenza: Así es la tecnología del Premio Nobel que usa el fármaco

Estados Unidos
¿Cuándo se reúnen Trump y Milei? Presidente de Argentina llega en medio de tensiones con China
2 mins

¿Cuándo se reúnen Trump y Milei? Presidente de Argentina llega en medio de tensiones con China

Estados Unidos
¿Hoy se come carne? Inicia la cuaresma 2026 con el Miércoles de Ceniza
2 mins

¿Hoy se come carne? Inicia la cuaresma 2026 con el Miércoles de Ceniza

Estados Unidos
Así describe el FBI al sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie: ¿Cómo es?
1 mins

Así describe el FBI al sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie: ¿Cómo es?

Estados Unidos
Mark Zuckerberg testificará en juicio sobre adicción a redes sociales en EEUU
2 mins

Mark Zuckerberg testificará en juicio sobre adicción a redes sociales en EEUU

Estados Unidos
¿Horario de Verano será permanente? Esto dice iniciativa sobre Daylight Act
2 mins

¿Horario de Verano será permanente? Esto dice iniciativa sobre Daylight Act

Estados Unidos
¿Qué enfermedad tenía el bebé deportado junto a su madre? Juan Nicolás estuvo hospitalizado
3 mins

¿Qué enfermedad tenía el bebé deportado junto a su madre? Juan Nicolás estuvo hospitalizado

Estados Unidos
Advertencia de bandera roja por incendios: ¿Cómo será el clima mañana jueves en Estados Unidos?
3 mins

Advertencia de bandera roja por incendios: ¿Cómo será el clima mañana jueves en Estados Unidos?

Estados Unidos
ICE detiene a latinos en New Jersey y Salt Lake City: ¿Por qué arrestaron a mexicano y ecuatoriano?
2 mins

ICE detiene a latinos en New Jersey y Salt Lake City: ¿Por qué arrestaron a mexicano y ecuatoriano?

Estados Unidos
¿Aeropuertos Trump? Empresa solicita registro de marca del nombre del presidente y explica si cobrará regalías
1 mins

¿Aeropuertos Trump? Empresa solicita registro de marca del nombre del presidente y explica si cobrará regalías

Estados Unidos

Sin embargo, la ley no tiene alguna protección para la deportación en el caso de los menores de edad o personas con alguna condición médica.

Entonces, si la orden de deportación expedita está presente, el gobierno puede hacerlo, pero debería dar la ayuda médica.

Video Caso Juan Nicolás: ¿Es legal deportar a un bebé enfermo? Experto analiza Acuerdo Flores y los derechos de menores

¿Se está respetando el Acuerdo Flores?

Lo que mencionó Jaime Vázquez fue que durante el primer año del presidente Donald Trump se han visto acciones bajo este acuerdo o tratan de determinar que no es aplicable.

En este caso, expresó que definitivamente era aplicable, ya que estaban en el centro de detención familiar, pero lo que hicieron fue dejar de lado el acuerdo y, al ejecutar una orden expedita, dijeron que no estaban cobijados porque los “podrían remover”.

Además, en torno a un posible amparo por parte de la familia, Jaime Vázquez respondió que “era muy difícil evaluar este tipo de casos”, porque el gobierno tiene muchas herramientas y lo que quedaría es ver otras posibilidades migratorias en el futuro, como, por ejemplo, un asilo.

¿Qué es el Acuerdo Flores?

El A cuerdo Flores existe desde el año 1997 y se encarga de cómo el gobierno tendría que tratar a los menores migrantes detenidos.

PUBLICIDAD

Asimismo, prohíbe al gobierno mantener a menores de edad en un centro de detención por más de 20 días y, pasando de ese límite de tiempo, deben ser liberados o transferidos. También se exige que los menores de edad estén en instalaciones seguras, limpias y con servicios como atención médica y alimentación.


alm

Relacionados:
NoticiasDeportacionesBebés