Enfermedad Estados Unidos emite alerta de viaje por brote de chikungunya: ¿en qué lugares debes tener precaución? Autoridades sanitarias emitieron una alerta de nivel 2; te indicamos qué dijeron sobre el brote de chikungunya



Un brote de chikungunya en Seychelles causó que las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieran una alerta, además de este archipiélago del océano Índico, también hay advertencia en otros lugares, en N+ Univision te decimos dónde.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el chikungunya es una enfermedad viral transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue y el zika. La infección puede provocar fiebre alta repentina, dolor intenso en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza, inflamación articular y erupciones cutáneas.

Cabe señalar que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó sobre la circulación activa del virus chikungunya en países de las Américas; mientras que el aviso sanitario de Nivel 2 para quienes planean viajar fue emitido por parte de las autoridades estadounidenses.

Esta clasificación no implica cancelar o prohibir viajes, pero sí adoptar medidas de protección reforzadas durante la estancia.

El chikungunya se diseminó en las Américas en 2013 y, tras años de baja transmisión, estamos observando un resurgimiento, especialmente en la zona Intertropical donde hay presencia del mosquito Aedes aegypti. Organización Panamericana de la Salud.



En ese sentido, precisó que desde finales de 2025 ha habido un incremento sostenido de contagios y la reaparición de transmisión local en zonas donde no se registraban casos desde hacía años. Factores como temperaturas elevadas y condiciones ambientales favorables contribuyen a la proliferación del mosquito vector.

Estas son las recomendaciones

Ante el brote de chikungunya en Seychelles, las autoridades sanitarias recomiendan:

Usar repelente de insectos de manera constante.

Vestir camisas de manga larga y pantalones largos.

Permanecer en lugares con aire acondicionado o con mosquiteros en puertas y ventanas.

Eliminar o evitar zonas con acumulación de agua, donde se reproducen los mosquitos.

Además, se aconseja considerar la vacunación contra el chikungunya antes del viaje a zonas con brote activo. La decisión debe tomarse tras una evaluación médica individual, considerando edad, condiciones de salud, duración del viaje y tipo de actividades previstas.

En el caso de las mujeres embarazadas, la advertencia contempla evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a áreas con transmisión activa del virus, especialmente si se encuentran en etapas cercanas al parto. Existe el riesgo de transmisión del virus de madre a hijo durante el embarazo avanzado o en el momento del nacimiento, lo que puede derivar en complicaciones graves en recién nacidos.

En términos generales, la vacunación suele posponerse hasta después del parto. Sin embargo, si el riesgo de exposición es elevado y el viaje es inevitable, se recomienda una consulta médica para valorar riesgos y beneficios tanto de la infección como de la inmunización.

¿Cuáles les son los síntomas de chikungunya?

De acuerdo con las autoridades estadounidenses e recomienda buscar atención médica si durante el viaje o después de regresar se presentan síntomas como:

Fiebre.

Dolor intenso en articulaciones.

Dolor muscular.

Dolor de cabeza.

Hinchazón en las articulaciones.

Sarpullido.