Departamento de Justicia El Departamento de Justicia de EEUU busca anular la condena a Steve Bannon, exasesor de Trump Steve Bannon, una de las figuras más visibles de la extrema derecha, cumplió cuatro meses en una prisión federal por desacato al Congreso tras negarse a cumplir con una citación para declarar ante el comité que investigaba el asalto al Capitolio. Fue liberado en octubre de 2024.

Video Critican a Steve Bannon, exasesor de Trump, por hacer un saludo nazi en una conferencia conservadora

El Departamento de Justicia de EEUU solicitó la anulación de la condena contra Steve Bannon, exasesor del presidente Donald Trump, en un caso vinculado al asalto al Capitolio del 6 de enero.

Bannon, una de las figuras más visibles de la extrema derecha, cumplió cuatro meses en una prisión federal por desacato al Congreso tras negarse a cumplir con una citación para declarar ante el comité que investigaba el incidente ocurrido en 2021. Fue liberado en octubre de 2024.

PUBLICIDAD

En un escrito presentado ante la Corte Suprema, el Departamento de Justicia pidió que el caso del controvertido activista conservador fuera devuelto a un tribunal inferior, donde una moción separada, a la que tuvo acceso la agencia de noticia AFP, solicita el archivo definitivo del proceso.

“En consecuencia, el Gobierno ha presentado una moción ante el tribunal de distrito… para anular la sentencia y desestimar la acusación con carácter definitivo”, señala el documento.



El fiscal general adjunto, Todd Blanche, afirmó en declaraciones al diario The Washington Post que esta decisión supone una rectificación frente a lo que calificó como la “instrumentalización del sistema de justicia por parte de la administración anterior”.

Por su parte, la fiscal federal Jeanine Pirro argumentó en la moción que desestimar el caso contra Bannon responde “al interés de la justicia”.

Otras acusaciones contra Steve Bannon

Bannon fue una de las voces más estridentes en la difusión de acusaciones falsas de fraude en las elecciones presidenciales de 2020, ganadas por el candidato demócrata Joe Biden.

Aunque Bannon no ha hecho comentarios públicos, el escrito de Pirro indica que “no se opone” a la solicitud.

En un proceso distinto, Bannon se declaró culpable el año pasado de defraudar a donantes que aportaron dinero a un plan privado para construir un muro en la frontera entre EEUU y México, una de las principales promesas de campaña de Trump. Ese acuerdo con la Fiscalía de Nueva York le permitió evitar una pena de prisión.

Considerado uno de los cerebros de la campaña presidencial de Trump en 2016, Bannon también enfrentó cargos federales por ese mismo plan del muro fronterizo, pero fue indultado al final del primer mandato del republicano en la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Mira también: